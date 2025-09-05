明報新聞網
國際

國際要聞

英副相認少付印花稅 在野黨促下台

【明報專訊】英國副首相兼地方發展、房屋及社區大臣韋雅蘭周三（3日）承認近期買樓少付印花稅。英國《每日電訊報》上周五率先揭發她今年5月以80萬英鎊（約839萬港元）購入英格蘭東薩塞克斯郡霍夫市一處海濱住宅單位時，只付了3萬鎊印花稅，比規定少了4萬鎊（約41.9萬港元）。在野黨質疑韋雅蘭蓄意避稅，要求她下台。韋雅蘭辯稱購買上述單位前放售了原居物業業權予殘障兒子的信託基金，錯信「不準確」的法律意見，強調會補交稅款，亦已主動轉介事件作政治操守調查，報告將於數日內出爐。首相施紀賢表明支持韋雅蘭，但有執政工黨議員質疑她能否續任房屋大臣。

辯稱放售業權予殘障兒信託基金

韋雅蘭（Angela Rayner）周三發聲明表示，她購買霍夫單位時曾獲法律意見稱她「只須付標準印花稅」，當新聞報道稱她涉嫌避稅後再到大型稅務顧問公司進一步諮詢，確認她須付額外印花稅。韋雅蘭在天空新聞台訪問中形容新意見讓她「感到震驚」，此前一直以為自己「適當完成」所有購房步驟。聲明稱韋雅蘭今年1月把阿什頓安德萊恩原住所的25%業權，放售予17歲先天殘障兒子的信託基金，以保障後者未來生活，而所套現的資金用於支付新屋首期。

《每日電訊報》周三報道引述接近韋雅蘭的消息人士稱，她最初獲得一名業權律師及兩名信託法律專家的意見，3人均表示她「只需付3萬鎊標準印花稅」。她再諮詢英國知名稅務律師行Jonathan Peacock KC，對方周一回覆指她確須付額外印花稅。

韋雅蘭在天空新聞台訪問中否認避稅，並稱如稅務及海關總署應在野黨呼籲展開調查，她將全面配合。施紀賢周三在下議院表示，韋雅蘭已詳細交代個人情况，並為公眾利益尋求法庭撤銷有關其殘障兒子的保密令。他讚揚韋主動轉介其個案予閣員操守獨立顧問馬格努斯（Laurie Magnus）調查。施紀賢周一曾批評韋雅蘭遭「抹黑」，外界質疑他及其政府是否早已得知韋少付印花稅並隱瞞事件。

（天空新聞台/每日電訊報/英國獨立報/衛報）

相關字詞﹕避稅 英國工黨 韋雅蘭（Angela Rayner） 印花稅 英國

