英副相認少付印花稅 在野黨促下台

辯稱放售業權予殘障兒信託基金

韋雅蘭（Angela Rayner）周三發聲明表示，她購買霍夫單位時曾獲法律意見稱她「只須付標準印花稅」，當新聞報道稱她涉嫌避稅後再到大型稅務顧問公司進一步諮詢，確認她須付額外印花稅。韋雅蘭在天空新聞台訪問中形容新意見讓她「感到震驚」，此前一直以為自己「適當完成」所有購房步驟。聲明稱韋雅蘭今年1月把阿什頓安德萊恩原住所的25%業權，放售予17歲先天殘障兒子的信託基金，以保障後者未來生活，而所套現的資金用於支付新屋首期。

《每日電訊報》周三報道引述接近韋雅蘭的消息人士稱，她最初獲得一名業權律師及兩名信託法律專家的意見，3人均表示她「只需付3萬鎊標準印花稅」。她再諮詢英國知名稅務律師行Jonathan Peacock KC，對方周一回覆指她確須付額外印花稅。

韋雅蘭在天空新聞台訪問中否認避稅，並稱如稅務及海關總署應在野黨呼籲展開調查，她將全面配合。施紀賢周三在下議院表示，韋雅蘭已詳細交代個人情况，並為公眾利益尋求法庭撤銷有關其殘障兒子的保密令。他讚揚韋主動轉介其個案予閣員操守獨立顧問馬格努斯（Laurie Magnus）調查。施紀賢周一曾批評韋雅蘭遭「抹黑」，外界質疑他及其政府是否早已得知韋少付印花稅並隱瞞事件。

（天空新聞台/每日電訊報/英國獨立報/衛報）