國際

國際要聞

意時裝巨匠 Giorgio Armani逝世

【明報專訊】意大利殿堂級時裝設計師Giorgio Armani周四（4日）逝世，享年91歲，其同名品牌時裝等高級消費品以「簡潔優雅的意式風格」聞名全球，成為「意大利製造」優質標誌的代表人物。Armani近年健康轉差，今年6月因病首度缺席米蘭男裝周活動。其喪禮將以私人形式舉行，集團安排於本周六起一連兩日在米蘭設追思廳，讓公眾向這名時裝界傳奇人物致意。米蘭市長薩拉表示，葬禮定於下周一舉行，當日全市哀悼。

Armani集團昨日所發的聲明形容Giorgio Armani為公司創作者、創辦人，以及「永不休止的驅動力」。Armani結合設計師的天賦以及商人觸覺，令公司每年銷售額達23億歐元（約209億港元）。聲明指Armani直至人生最後日子仍在工作；奉獻自己予公司、作品，以及眾多展開中以及處於規劃的未來項目。

讀醫輟學 為百貨公司佈置櫥窗入行

Armani 1934年出生於意大利北部皮亞琴察市，其父親在一間運輸公司擔任會計，其具時裝觸覺的母親為3名子女親手縫製的衣服令Armani受身邊同學羨慕，也啟迪了他的時裝天賦，雖然Armani大學時應父親要求就讀醫科，但其後輟學，參軍退伍後在百貨公司佈置櫥窗，正式接觸時裝設計工作，並於1960年代中獲邀加入意大利男裝設計師Nino Cerruti團隊後，展開其「解構式外套」（Deconstructed jacket）實驗。

上世紀70年代的西裝設計厚重拘謹，Armani開創先河移除厚墊膊及內襯，創造出以穿着輕鬆為本的標誌性剪裁西裝——解構式外套。Armani本人亦承認解構式外套是他對時尚的最重要貢獻之一。

設計李察基爾戲服 展荷李活長年合作

Armani於1975年首次推出個人品牌男裝系列，瞬即在歐洲爆紅，1980年電影《美國舞男》男主角李察基爾在戲中穿着Giorgio Armani服裝，展開該品牌與荷李活之間的長年合作。Giorgio Armani亦是首批打入亞洲市場的歐洲高級時裝品牌之一，近年品牌亦推出時裝以外的產品，如酒店和朱古力。

Armani營運品牌和公司凡事親力親為，甚至以親自檢查時裝模特兒髮型聞名。自共同創立品牌的同性伴侶1985年離世後，Armani倚靠個人決策及少數家庭成員和親信的營運方式打理生意。路透社報道，Armani的潛在繼承人包括其胞妹、3名在Armani集團工作的侄女和外甥、品牌男裝設計總監Leo Dell'Orco，以及一個基金會，但路透社質疑他們是否有能力並能團結繼續營運Giorgio Armani等品牌。

（路透社/法新社/Madame Figaro）

