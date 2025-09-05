Google蒐用戶數據侵私隱判賠33億

這宗集體訴訟2020年7月提出，指控Google透過其網站與應用程式分析服務在第三方流動應用程式（包括Uber、Venmo和Instagram）中收集用戶數據，且即使用戶關閉「網絡與應用程式活動」追蹤設定，Google仍持續收集、保存及使用用戶數據。

陪審團裁定，3項隱私侵犯指控中，Google要就「未經授權的數據收集」和「違反隱私承諾」2項負責，但認為Google並無惡意行為，毋須支付懲罰性賠償。

法指Google Shein廣告違例罰款

另外，法國數據保護監管機構CNIL周三裁定Google和時裝電商Shein未遵守有關網絡Cookies的法例，未經用戶同意在瀏覽器存放廣告Cookie，對Google罰款3.25億歐元（約29.5億港元），Shein則被罰1.5億歐元（約13.6億港元）。

（BBC/路透社/中央社）