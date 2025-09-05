明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

Google蒐用戶數據侵私隱判賠33億

【明報專訊】美國三藩市聯邦法院的陪審團周三（3日）裁定，互聯網巨擘Google侵犯用戶私隱，須賠償4.25億美元（約33億港元）。Google被指在數百萬計用戶關閉其Google帳號的追蹤功能後，仍持續收集用戶數據。Google發言人稱裁決誤解其產品運作方式，將提出上訴。

這宗集體訴訟2020年7月提出，指控Google透過其網站與應用程式分析服務在第三方流動應用程式（包括Uber、Venmo和Instagram）中收集用戶數據，且即使用戶關閉「網絡與應用程式活動」追蹤設定，Google仍持續收集、保存及使用用戶數據。

陪審團裁定，3項隱私侵犯指控中，Google要就「未經授權的數據收集」和「違反隱私承諾」2項負責，但認為Google並無惡意行為，毋須支付懲罰性賠償。

法指Google Shein廣告違例罰款

另外，法國數據保護監管機構CNIL周三裁定Google和時裝電商Shein未遵守有關網絡Cookies的法例，未經用戶同意在瀏覽器存放廣告Cookie，對Google罰款3.25億歐元（約29.5億港元），Shein則被罰1.5億歐元（約13.6億港元）。

（BBC/路透社/中央社）

相關字詞﹕賠償

上 / 下一篇新聞