國際

國際新聞

里斯本著名纜車脫軌16死 外國遊客罹難 葡萄牙全國哀悼

【明報專訊】葡萄牙首都里斯本著名纜車周三（3日）發生脫軌事故，最少16人死亡，21人受傷，死傷者中有外國人。根據消防部門消息，連接兩輛纜車的牽引纜索斷裂，導致其中一輛失控脫軌，最終撞向一幢建築物。葡萄牙政府宣布周四為全國哀悼日。市政府昨表示，市內餘下兩條纜車線已暫停運作以作檢查。事故引發外界關注當地公共交通系統的資金及維修狀况。

出軌撞建築 車廂翻側車頂變形

事發於傍晚約6時，出事的一輛Gloria線斜坡纜車（Gloria funicular）載着約40人。影像顯示黃色車廂翻側擱在狹窄的街道上，側面和車頂變形，部分零件被壓碎。目擊者表示，車廂明顯失控衝落山坡並撞向建築物，「然後像紙盒般坍塌」。

衛生部長奧古斯托表示，事故罹難者全是成人，當中有外國人，惟身分暫未公布。緊急服務部門昨公布，傷者有11名外國人，來自德國、西班牙、法國、意大利、瑞士、加拿大、韓國、摩洛哥及佛德角。當地傳媒報道，德國一名男子遇難，妻子重傷，3歲兒子輕傷。

公共交通設施老化惹關注

檢察官正調查具體原因。營運涉事纜車的里斯本公共交通營運商Carris表示，已遵守所有維修規範。Carris稱，纜車過去14年由外判商負責維修，全面檢查每四年一次，上次為2022年，定期檢查每兩年一次，2024年已完成。

政治新聞網站Politico昨報道，有Carris職工表示，他們多次就里斯本老化交通設施的安全隱患提出警告，並質疑市府為節省開支，將纜車維修外判予私人公司。

首都公共交通工會主席利亞爾指出：「工人曾多次投訴纜車纜索張力問題，當局必須徹查今次災難成因。」

里斯本斜坡纜車系統始於19世紀。斜坡纜車是沿斜坡軌道上下運行牽引交通系統，兩輛纜車互相連接於同一纜索，當斜坡上端車廂因重力向下滑動時，同時牽引下端車廂向上，反之亦然。

里斯本現存三條斜坡纜車線均由Carris運營。Gloria線纜車1885年投入服務，30年後改用電力驅動，深受遊客歡迎，現被列為國家古蹟。

（衛報/BBC/紐約時報/法新社）

相關字詞﹕脫軌 纜車 葡萄牙

