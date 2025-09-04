泰明選新首相 國會最大黨撐泰自豪黨籌組政府

為泰黨圖解散國會提前大選失敗

他信的女兒、原首相佩通坦今年6月在泰緬邊境局勢緊張之際，與柬埔寨前首相洪森通電話時被指未能堅定捍衛泰國利益，7月被停職，並遭保守派國會議員控告她違憲。憲法法上周五裁定她違反憲法對內閣部長道德規範的規定，即時解除她的首相職務，相位爭奪戰隨即展開，主要政黨爭相阻撓對手奪得首相寶座。

在眾議院掌握近三分之一議席、有143名議員的人民黨，其黨領袖那他蓬昨稱人民黨已決定支持阿努廷擔任首相，因為要防止政治之外的強大利益集團干涉，及「不適合再次執政」的聯合政府回歸。那他蓬表示，他們支持泰自豪黨的條件是必須在4個月內解散國會重新大選，「以盡快將權力還給人民」。人民黨將不會加入阿努廷的政府。

阿努廷稱獲夠票成下屆首相

阿努廷同日稍後稱已獲國會內7個政黨及團體共146名議員的支持，足以爭取成為下屆首相，他又表示同意人民黨開出的條件，稱會領導一個少數派執政4個月，直至舉行新大選。泰國現行憲法規定首相由眾議院選出，並僅2023年大選時獲提名的首相候選人才有資格競逐。

現年58歲的阿努廷因在2019年推動醫用大麻合法化而聞名，在新冠疫情期間的果斷立場亦受關注，他當時負責監督疫苗採購以及推動重新開放外國遊客到泰國旅遊。至於為泰黨合資格的候選人是77歲的前司法大臣猜卡森；他曾經中風，令外界質疑他能否勝任。

執政為泰黨昨日稍早時表示尋求解散國會，試圖阻止阿努廷上台，但《曼谷郵報》昨晚報道，代理首相普坦提交解散國會的皇家法令草案已被退回。國務委員會秘書長認為看守政府無權提出解散議會的建議。眾院議長萬諾昨晚宣布，眾議院周五將投票選出新首相。《曼谷郵報》報道，該投票預料將為阿努廷組建新政府鋪路。

