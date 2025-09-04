明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

泰明選新首相 國會最大黨撐泰自豪黨籌組政府

【明報專訊】泰國國會最大黨人民黨周三（3日）宣布，支持國會第三大黨泰自豪黨籌組下屆政府，有望結束上周五因佩通坦被解除首相職務引發的政治僵局。泰自豪黨黨魁阿努廷昨稱已獲足夠票數成為下屆首相，而屬於執政為泰黨的代理首相普坦雖試圖「絕地反擊」，提請泰王解散國會提前大選，但泰媒昨報道，有關草案已被退回，眾議院秘書長昨晚宣布，國會將於周五投票選新首相。如果阿努廷最終上台，意味他信家族在泰國政壇呼風喚雨20年後影響力將未能延續。

為泰黨圖解散國會提前大選失敗

他信的女兒、原首相佩通坦今年6月在泰緬邊境局勢緊張之際，與柬埔寨前首相洪森通電話時被指未能堅定捍衛泰國利益，7月被停職，並遭保守派國會議員控告她違憲。憲法法上周五裁定她違反憲法對內閣部長道德規範的規定，即時解除她的首相職務，相位爭奪戰隨即展開，主要政黨爭相阻撓對手奪得首相寶座。

在眾議院掌握近三分之一議席、有143名議員的人民黨，其黨領袖那他蓬昨稱人民黨已決定支持阿努廷擔任首相，因為要防止政治之外的強大利益集團干涉，及「不適合再次執政」的聯合政府回歸。那他蓬表示，他們支持泰自豪黨的條件是必須在4個月內解散國會重新大選，「以盡快將權力還給人民」。人民黨將不會加入阿努廷的政府。

阿努廷稱獲夠票成下屆首相

阿努廷同日稍後稱已獲國會內7個政黨及團體共146名議員的支持，足以爭取成為下屆首相，他又表示同意人民黨開出的條件，稱會領導一個少數派執政4個月，直至舉行新大選。泰國現行憲法規定首相由眾議院選出，並僅2023年大選時獲提名的首相候選人才有資格競逐。

現年58歲的阿努廷因在2019年推動醫用大麻合法化而聞名，在新冠疫情期間的果斷立場亦受關注，他當時負責監督疫苗採購以及推動重新開放外國遊客到泰國旅遊。至於為泰黨合資格的候選人是77歲的前司法大臣猜卡森；他曾經中風，令外界質疑他能否勝任。

執政為泰黨昨日稍早時表示尋求解散國會，試圖阻止阿努廷上台，但《曼谷郵報》昨晚報道，代理首相普坦提交解散國會的皇家法令草案已被退回。國務委員會秘書長認為看守政府無權提出解散議會的建議。眾院議長萬諾昨晚宣布，眾議院周五將投票選出新首相。《曼谷郵報》報道，該投票預料將為阿努廷組建新政府鋪路。

（路透社/法新社/中央社/聯合早報/泰國民族報）

相關字詞﹕佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 阿努廷 泰自豪黨 泰國人民黨 為泰黨 泰國

上 / 下一篇新聞