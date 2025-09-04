美軍襲委內瑞拉運毒船殺11人 首公開加勒比海軍事行動 防長稱打擊將持續

特朗普在白宮告訴記者，獲美軍參謀長聯席會議主席凱恩的簡報，得悉美軍擊沉了一艘運毒船，並指船上的大量毒品源自委內瑞拉。稍後他在個人社交平台Truth Social上載似從無人機拍攝的片段，顯示一艘載着多人的快艇航行時爆炸起火。他發帖寫道：「今晨，奉我命令，美軍在美國南方司令部的職責區域，對確認為『阿拉瓜火車』（Tren de Aragua）的毒品恐怖分子作出致命攻擊。這次攻擊導致11名恐怖分子喪生。美軍並無傷亡。」他表示，該艘船正運送非法品駛向美國，再次指控委內瑞拉總統馬杜羅操控委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」，並寫道：「提醒那些想運毒入美國的人以此為鑑。小心！」

委通訊部長質疑片段AI生成

委內瑞拉通訊部長納涅斯於社交平台質疑爆炸片段或由人工智能生成。路透社檢查該片段畫面元素及操控痕迹後，並未發現有被篡改證據。

美國國防部周二則未有公布該軍事行動的詳情，包括船上所載毒品種類、數量及具體打擊方式。路透社報道指出，美軍選擇直接摧毀疑似運毒船，而非拘捕船員，屬極為罕見做法，令人聯想起美方過去打擊蓋達組織等武裝分子的手法。

美國非政府組織「拉丁美洲事務華盛頓辦公室」（WOLA）的國防監督主任艾薩克森（Adam Isacson）在X發文說：「僅因懷疑運毒就被格殺，並不合理。」

《華爾街日報》報道，打擊厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉等國運毒半潛艦、快艇的主力通常落在美國海岸防衛隊，美國海軍向來只是輔助角色，「特朗普政府擴大了軍方的權力，使之能夠直接對付販毒集團」。

華府與馬杜羅政權緊張加劇

美軍這次攻擊進一步加劇華府與馬杜羅政權的緊張。馬杜羅本已經指摘美國在其領海附近部署是策劃侵略，矢言將堅決抵抗任何美國軍事干預。

尼加拉瓜總統奧爾特加周二在演說時抨擊美國軍艦部署加勒比海藉打擊毒品為「幌子」，實質企圖「推翻」拉美國家政府。而此前，巴西總統路盧拉和哥倫比亞總統佩特羅皆批評美軍的加勒比海部署破壞地區穩定。中國、俄羅斯和伊朗譴責行動屬於干涉。圭亞那、特立尼達和多巴哥對打擊毒品販運表示支持。

魯比奧：將動用一切力量剷除販毒集團

美國國務卿魯比奧表示，美軍攻擊的那艘船從委內瑞拉出發，由毒品恐怖分子運作。那些毒品可能被運往特立尼達（千里達）或加勒比海地區其他國家。他周二啟程訪問墨西哥前表示，特朗普政府「將動用一切力量」剷除販毒集團，「毋論它們在何處活動」。

（法新社/路透社/BBC/華爾街日報）