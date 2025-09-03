日執政黨幹事長請辭 石破失盟友下台壓力增

按自民黨政治慣例，「黨四役」中的幹事長和選舉對策委員長是負責政治選舉操盤的關鍵人物，故在去年眾議院大選、今年6月東京都議員選舉和7月參議院選舉連續表現低於選前目標後，現任幹事長森山裕和選對委員長木原誠二都面對下台壓力，二人皆已暗示會在選舉總結完畢後辭職。

森山裕以精於人事交際著稱，被視為跟不擅人和的石破茂構成互補，對石破執政有巨大助力。倘若石破未能挽留森山，將更難抵抗倒台壓力。

黨內僅餘派閥麻生派今日會在橫濱舉行研修會，派閥會長兼自民黨最高顧問麻生太郎將發表演說，料將向派內共約40名成員表態支持黨總裁改選，儘管麻生不會以個人意向約束派閥成員，但其前首相兼黨內唯一派閥領袖的地位，足以動搖派閥以至全黨。石破短期內先要度過黨內逼宮的一關，總裁選舉管理委員會擬向黨內國會議員和都道府縣支部聯合會發通知，要求確認應否提前總裁選舉的意向，回覆截止日期暫定為下周一（8日），目前已有數個地方支部表態應提前選舉。

黨參院選總結：須像解散般重新出發

自民黨二早上先在黨總部召開參議院選舉總結委員會會議，就上次會議上出示的總結報告提交了修改版並達成統一意見。修改版列舉了「政治與金錢」問題（最主要是昔日安倍派和二階派等捲入的「回扣門」爭議）、內閣和政黨支持率低迷等為敗因，寫明政策「偏離國民想法，必須深切反省」，還強調「要像解散政黨一樣重新出發」。

