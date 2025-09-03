游走中美俄避得失 越南軍備採購多元化

越南於1995年至2022年間進口的武器有逾80%源自俄羅斯，目前仍使用許多蘇製武器，故亟需現代化軍隊。

傳統依賴俄系軍備 烏戰後交付放緩

儘管其2019年國防白皮書強調發展國防工業，包括有選擇地投資部分先進國防工業機構，「邁向自主、高科技及軍民兩用的國防產業集團或綜合體」，惟自2022年2月俄軍侵烏後，俄國武器交付速度急劇放緩；2023年輸入的俄製武器不足2014年進口總額1%。惟越南如改購美國軍備，恐會觸發中俄強烈反應，只好加快武器國產化步伐，並增加軍費。越南今年國防開支達110億美元，較2024年大增30%。

彭博社報道，越南曾考慮購入美國的F-16戰機，但多年來礙於中俄而猶豫不決，到去年12月在河內舉行的國際防務博覽會僅簽訂16份戰機合同，價值2.86億美元。另外，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞項目主任波林（Greg Poling）分析，越軍所有東西俱按俄方規格製造，故不能直接把西方設備安插於那些系統，「必須建立截然不同的軍備生態」。

偕美印日升級安全關係 保持戰略平衡

鑑於開發國產軍備不能一蹴而就，越南利用平衡外交策略來實現武器供應多元化（例如跟韓國交易），同時尋求與美國、印度和日本建立更緊密安全關係來保持地區戰略平衡。

（彭博社/日經亞洲）