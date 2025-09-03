越國慶80年閱兵 展國產武器成果 中俄部隊應邀參與 同步直播首次海上閱兵

1945年9月2日，越南獨立同盟會主席胡志明在河內的巴亭廣場發表《越南獨立宣言》，宣告越南民主共和國誕生。80年後的這日，越南在巴亭廣場舉行有約4萬名軍民參與的閱兵和巡遊。

閱兵有逾1.6萬名士兵參與，以越南空軍飛行表演拉開序幕，展出該國最先進的軍事裝備和現代化成果，包括俄製「米-171」直升機、「蘇-30」戰鬥機，以及本土生產的無人機、巡航導彈和防空車輛等。中國、俄羅斯、古巴、老撾和柬埔寨等國亦應邀派出儀仗部隊參與檢閱。在距離河內約1100公里的中南部金蘭灣，越南人民海軍、海警部隊等多支部隊則舉行歷來首場海上閱兵，展出俄製基洛級潛艇、艦艇和導彈護衛艦，並在河內現場同步轉播。

趙樂際赴會 老撾柬埔寨古巴領袖到賀

昨日出席河內閱兵的外賓，除了趙樂際，還有老撾人民革命黨總書記暨國家主席通倫、柬埔寨人民黨中央主席暨參議院主席洪森、古巴共產黨第一書記暨國家主席迪亞斯—卡內爾、白俄羅斯下議院主席謝爾蓋延科和俄羅斯聯邦委員會（上議院）第一副主席雅庫舍夫。美國由使館人員代表出席。中共中央總書記暨中國國家主席習近平等外國政要致賀，其中美國國務卿魯比奧形容越南如今已成「印太地區的重要伙伴，在應對全球共同挑戰中發揮領導作用」。

自產軍備擺脫對俄依賴 展初步成果

越南致力在中美俄間游走，越軍傳統上依賴俄製武器和俄軍培訓，現受烏戰影響，俄製武器供應不穩且質素受質疑，但即使跟北京在南海有紛爭，河內也不能輕言轉投美製武器，故唯一可靠出路是發展國產武器。這次閱兵便展示初步成果，包括隸屬越南國防部的越南軍隊電信集團生產的數十套國產軍備系統，涵蓋自走炮、戰地通訊系統、防空武器等，例如VU-C2自殺式無人機、S-125-VT地對空導彈系統、VRS-2DM與VRS-MRS雷達等。

（新華社/彭博社/法新社/越通社）