國際

國際要聞

馮德萊恩專機疑遭俄擾GPS 紙地圖助降

【明報專訊】歐盟委員會發言人表示，歐委會主席馮德萊恩搭乘的專機周日（8月31日）飛抵保加利亞中部普洛夫迪夫市前，機場範圍的全球定位系統（GPS）受到電子干擾，指控是俄羅斯所為，幸專機最後靠紙本地圖安全降落。

英國《金融時報》率先引述3名知情官員報道，整個普洛夫迪夫機場範圍的GPS信號全部消失，馮德萊恩專機在機場上空盤旋一個小時後，機師最後決定採用傳統紙本地圖，以手動方式降落，其中一人強調「這無疑是干擾行動」。報道引述保加利亞航空交通服務管理局的聲明指，自2022年2月俄軍侵烏以來，GPS干擾及欺騙（spoofing）事件顯著增加。克宮發言人佩斯科夫回應稱《金融時報》的「信息不正確」。

歐委會其後再回應稱，「威脅和恐嚇是俄羅斯敵對行為的慣用元素」，今次事件將令歐盟進一步尋求加強自身防衛實力和支持烏克蘭。歐盟防務專員庫比柳斯周一表示，將增加地球低軌道的衛星數目，加強偵測電子干擾的能力。

歐盟研戰後派兵駐烏 美作後盾

馮德萊恩原定周日從波蘭華沙飛往普洛夫迪夫，與保加利亞總理熱利亞茲科夫會面，並參觀一家彈藥工廠。她在周日刊登的《金融時報》專訪表示，歐洲各國正就戰後派兵部署烏克蘭制訂「相當具體」的計劃，作為對烏安全保證的一部分，而美國總統特朗普向歐方保證，美方會作為歐洲部隊的後盾。

（BBC/中央社）

電子戰 俄軍侵烏 歐盟委員會 GPS欺騙（GPS spoofing） 保加利亞 馮德萊恩 俄羅斯

