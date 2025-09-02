明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

吸資振經濟 紐國准「黃金簽證」者買豪宅

【明報專訊】新西蘭聯合政府周一（9月1日）宣布向「黃金簽證」持有人開放豪宅市場，希望吸納外資及振興低迷經濟。

3年擲金2300萬可成永居

該國今年4月向高收入人士重推俗稱「黃金簽證」的「積極投資者移民簽證」（Active Investor Plus），要求申請人在3年間投資最少500萬新西蘭元（約2300萬港元），就能獲取永久居留權。官方數據顯示，迄8月31日收到308份申請書（其中40%源自美國），潛在投資總額為19億新西蘭元（約87億港元）。

新政策容許「黃金簽證」持有人選購或興建價值最少500萬新西蘭元的住宅，但要待通過《海外投資法案》修訂才能落實，今年底前不會生效。

新西蘭政府希望通過放寬政策，提升對投資者的吸引力，以有利於復蘇經濟。總理拉克森形容新政策可滿足高淨值投資者的需要，同時既加深本地聯繫促進經濟增長，也因價值500萬新西蘭元或以上的房屋佔整體不足1%，可控制外國人買樓比例。

該國樓價7年前飛漲，歸咎於外國投資，其時工黨政府遂於2018年禁止非新西蘭居民的外國人購買現有房屋。反對黨工黨黨魁希普金斯周一批評新政策背叛一心置業的國民。惟地產專家表示，禁令前的外國地產買家其實僅佔2%至3.5%，相信影響不大。該國房地產的更大問題，在於人口外流引致勞動力不足和經濟缺乏動力等現象。

（彭博社/路透社/新西蘭Stuff）

相關字詞﹕振興經濟 房地產 外資 黃金簽證 新西蘭

上 / 下一篇新聞