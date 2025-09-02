吸資振經濟 紐國准「黃金簽證」者買豪宅

3年擲金2300萬可成永居

該國今年4月向高收入人士重推俗稱「黃金簽證」的「積極投資者移民簽證」（Active Investor Plus），要求申請人在3年間投資最少500萬新西蘭元（約2300萬港元），就能獲取永久居留權。官方數據顯示，迄8月31日收到308份申請書（其中40%源自美國），潛在投資總額為19億新西蘭元（約87億港元）。

新政策容許「黃金簽證」持有人選購或興建價值最少500萬新西蘭元的住宅，但要待通過《海外投資法案》修訂才能落實，今年底前不會生效。

新西蘭政府希望通過放寬政策，提升對投資者的吸引力，以有利於復蘇經濟。總理拉克森形容新政策可滿足高淨值投資者的需要，同時既加深本地聯繫促進經濟增長，也因價值500萬新西蘭元或以上的房屋佔整體不足1%，可控制外國人買樓比例。

該國樓價7年前飛漲，歸咎於外國投資，其時工黨政府遂於2018年禁止非新西蘭居民的外國人購買現有房屋。反對黨工黨黨魁希普金斯周一批評新政策背叛一心置業的國民。惟地產專家表示，禁令前的外國地產買家其實僅佔2%至3.5%，相信影響不大。該國房地產的更大問題，在於人口外流引致勞動力不足和經濟缺乏動力等現象。

