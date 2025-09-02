阿富汗強震逾千死傷 路堵礙救援 山村夷平多人被埋 塔利班籲國際援助

4省多地破壞規模待確定

地震發生於當地周日晚上11時47分（香港周一凌晨3時17分）。震央位於賈拉拉巴德市（Jalalabad）東北方27公里。美國地質勘探局（USGS）稱震源深度8公里，屬淺層地震；中國地震台網則表示震源深度20公里。事發時阿富汗首都喀布爾有明顯震感，鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭堡亦有建築搖晃。

聯合國駐阿富汗人道事務協調廳（OCHA）表示，地震最少影響楠格哈爾省、努里斯坦省、拉格曼省、庫納爾省4個東部省份。塔利班政府官員周一下午表示，單是在鄰近震央的庫納爾省便約有800人罹難、2500人受傷；相鄰的楠格哈爾省有12死255傷。塔利班政府表示已啟動大規模救災行動，派遣了幾百人前往災區，包括派出30名醫生和運送800公斤醫藥品前往庫納爾醫院提供支援。

阿富汗宣明會總幹事德席爾瓦表示，許多受影響地區偏遠且交通不便，破壞規模尚難判斷，但馬扎爾河谷地區似乎是震央，部分村莊全毁和多人被埋。災區最近數周曾發生洪水和山泥傾瀉，加上地勢崎嶇陡峭，令救援隊伍和物資難以抵達。

地動山搖 折返救人房塌妻兒亡

庫納爾省的努爾賈勒（Nurgal）受災嚴重，多村被毁。災民薩迪庫拉被埋3、4個小時後獲救，他憶述被一下低沉巨響驚醒，覺得地動山搖，馬上抱着3個熟睡孩子到屋外，但折返想救其他家人時房子倒塌，「我半身被掩埋，動彈不得。妻子和兩個兒子死了，父親受傷」。

阿富汗位處歐亞板塊與印度板塊之間，地震頻生，尤其是今次震央所在的興都庫什山脈地區，而且基建簡陋，民眾大多居於容易坍塌的低矮泥磚屋。最近兩場規模不算極大的地震都造成過千死，2022年6月東南部山區的5.9級地震導致逾1300人死，2023年10月的西部6.3級地震則造成逾1500人死。

民風保守 救援恐「先男後女」

英國廣播公司（BBC）報道，庫納爾省是非常保守地區，當地在搶救過程中很可能因為風俗實行「先男後女」，推遲救治婦女。

