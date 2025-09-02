明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

阿富汗強震逾千死傷 路堵礙救援 山村夷平多人被埋 塔利班籲國際援助

【明報專訊】阿富汗庫納爾省等東北部跟巴基斯坦接壤的偏遠山區，於當地時間（較香港慢3.5小時）周日（8月31日）深夜發生強烈地震（美國地質勘探局測定為矩震級6.0級；中國地震台網測定為面波震級6.1級），大量房屋倒塌，還有村落被夷平，多人被活埋，截至本港昨晚已有逾800死、約3000傷。事發地區本已交通不便，近期的洪水和山泥傾瀉，再增加救援難度。塔利班政府和聯合國組織昨正加緊調動人力物力救災，塔利班公共衛生部發言人扎曼昨呼籲國際提供賑災援助。中國外交部昨表示願提供力所能及的救災援助。

4省多地破壞規模待確定

地震發生於當地周日晚上11時47分（香港周一凌晨3時17分）。震央位於賈拉拉巴德市（Jalalabad）東北方27公里。美國地質勘探局（USGS）稱震源深度8公里，屬淺層地震；中國地震台網則表示震源深度20公里。事發時阿富汗首都喀布爾有明顯震感，鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭堡亦有建築搖晃。

聯合國駐阿富汗人道事務協調廳（OCHA）表示，地震最少影響楠格哈爾省、努里斯坦省、拉格曼省、庫納爾省4個東部省份。塔利班政府官員周一下午表示，單是在鄰近震央的庫納爾省便約有800人罹難、2500人受傷；相鄰的楠格哈爾省有12死255傷。塔利班政府表示已啟動大規模救災行動，派遣了幾百人前往災區，包括派出30名醫生和運送800公斤醫藥品前往庫納爾醫院提供支援。

阿富汗宣明會總幹事德席爾瓦表示，許多受影響地區偏遠且交通不便，破壞規模尚難判斷，但馬扎爾河谷地區似乎是震央，部分村莊全毁和多人被埋。災區最近數周曾發生洪水和山泥傾瀉，加上地勢崎嶇陡峭，令救援隊伍和物資難以抵達。

地動山搖 折返救人房塌妻兒亡

庫納爾省的努爾賈勒（Nurgal）受災嚴重，多村被毁。災民薩迪庫拉被埋3、4個小時後獲救，他憶述被一下低沉巨響驚醒，覺得地動山搖，馬上抱着3個熟睡孩子到屋外，但折返想救其他家人時房子倒塌，「我半身被掩埋，動彈不得。妻子和兩個兒子死了，父親受傷」。

阿富汗位處歐亞板塊與印度板塊之間，地震頻生，尤其是今次震央所在的興都庫什山脈地區，而且基建簡陋，民眾大多居於容易坍塌的低矮泥磚屋。最近兩場規模不算極大的地震都造成過千死，2022年6月東南部山區的5.9級地震導致逾1300人死，2023年10月的西部6.3級地震則造成逾1500人死。

民風保守 救援恐「先男後女」

英國廣播公司（BBC）報道，庫納爾省是非常保守地區，當地在搶救過程中很可能因為風俗實行「先男後女」，推遲救治婦女。

（半島電視台/BBC/新華社/紐約時報）

相關字詞﹕楠格哈爾省 庫納爾省 阿富汗 地震

上 / 下一篇新聞