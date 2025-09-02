以色列謀吞西岸 最激進擬取六成地 反擊歐洲承認巴勒斯坦國 極右高官倡全面侵佔

在安全內閣會議召開前，Axios率先引述以色列和歐洲官員報道，以色列戰略事務部長德爾默及外長薩爾近日向數名歐洲官員警告，如歐洲推進承認巴勒斯坦國，以色列或以兼併部分西岸地區作為回應，德爾默甚至向法國總統馬克龍的中東事務顧問稱，以方擬整個吞併佔西岸60%範圍的「C區」（Area C）。一名以色列高官則指德爾默說法是最進取方案，另外兩個選項是吞併30%和10%（兩者都包括現有殖民區及其准入路線，但前者添上約旦河谷）。以色列陸軍電台周一報道，一向鼓吹擴充西岸殖民區甚至驅逐巴人的極右財長斯莫特里奇和國家安全部長本格維爾，會上更推動全面吞併西岸。

美官員料華府認可吞併機會不大

倘若以方堅持擴大吞併西岸，勢面臨國際社會更大反彈。陸軍電台的報道聲稱以方相信華府已「默許」限於約旦河谷的吞併範圍，惟Axios引述美國駐以色列大使赫卡比指特朗普政府尚未定下立場，「我不知道（計劃中的佔領）有多廣泛，我不肯定以色列政府內部對（吞併）位置和範圍有共同見解」；一些以方官員則宣稱特朗普政府不會反對吞併行動，因其對其他國家計劃承認巴勒斯坦國大感憤怒，但兩名美國官員認為華府認可吞併計劃的機會不大。特朗普1.0雖將美國駐以使館遷到耶路撒冷，但兩次阻止以方吞併部分西岸地區。

另有阿拉伯官員表明，阿拉伯國家會因此中止或降級與以色列的和平協議，沙特阿拉伯跟以色列更不可能建交。

美接管加沙10年計劃曝光

另外，《華盛頓郵報》前天報道，特朗普政府內部目前流傳一份今春撰寫、名為「加沙重建、經濟加速與轉型信託」（GREAT Trust）的38頁計劃簡章，內容被認為跟特朗普2月主張美方「接管」加沙並將其轉型為「中東版蔚藍海岸」的說法一脈相承。方案主要元素包括加沙交美國託管最少10年，其間當地約200萬人口暫時「自願」移居他國或被安置於加沙的限制區域，每名離開者可獲5000美元（約3.9萬港元）現金、4年租金補貼和一年所需糧食，其後在當地建成的6至8個「人工智能驅動智慧城市」中獲得住宅單位。簡章聲言計劃將由公營部門和私營部門投資，毋須華府注資。惟專家質疑以現金回報方式誘使巴人遷離加沙之舉或違反國際法。

