明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

以色列謀吞西岸 最激進擬取六成地 反擊歐洲承認巴勒斯坦國 極右高官倡全面侵佔

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡周日（8月31日）傍晚召開安全內閣會議，綜合Axios等西方和以色列傳媒報道，會上討論吞併西岸的計劃，以反擊歐洲多國擬在本月底聯合國大會上承認巴勒斯坦國。該計劃包括3項不同方案，分別吞併西岸60%、30%和10%土地，兩名屬於極右陣營的部長則推動全面吞併的選項。此舉勢引發更大國際反彈，美國官員認為特朗普政府同意吞併方案的機會不大，阿拉伯官員則警告會中止或降級對以和平協議。

在安全內閣會議召開前，Axios率先引述以色列和歐洲官員報道，以色列戰略事務部長德爾默及外長薩爾近日向數名歐洲官員警告，如歐洲推進承認巴勒斯坦國，以色列或以兼併部分西岸地區作為回應，德爾默甚至向法國總統馬克龍的中東事務顧問稱，以方擬整個吞併佔西岸60%範圍的「C區」（Area C）。一名以色列高官則指德爾默說法是最進取方案，另外兩個選項是吞併30%和10%（兩者都包括現有殖民區及其准入路線，但前者添上約旦河谷）。以色列陸軍電台周一報道，一向鼓吹擴充西岸殖民區甚至驅逐巴人的極右財長斯莫特里奇和國家安全部長本格維爾，會上更推動全面吞併西岸。

美官員料華府認可吞併機會不大

倘若以方堅持擴大吞併西岸，勢面臨國際社會更大反彈。陸軍電台的報道聲稱以方相信華府已「默許」限於約旦河谷的吞併範圍，惟Axios引述美國駐以色列大使赫卡比指特朗普政府尚未定下立場，「我不知道（計劃中的佔領）有多廣泛，我不肯定以色列政府內部對（吞併）位置和範圍有共同見解」；一些以方官員則宣稱特朗普政府不會反對吞併行動，因其對其他國家計劃承認巴勒斯坦國大感憤怒，但兩名美國官員認為華府認可吞併計劃的機會不大。特朗普1.0雖將美國駐以使館遷到耶路撒冷，但兩次阻止以方吞併部分西岸地區。

另有阿拉伯官員表明，阿拉伯國家會因此中止或降級與以色列的和平協議，沙特阿拉伯跟以色列更不可能建交。

美接管加沙10年計劃曝光

另外，《華盛頓郵報》前天報道，特朗普政府內部目前流傳一份今春撰寫、名為「加沙重建、經濟加速與轉型信託」（GREAT Trust）的38頁計劃簡章，內容被認為跟特朗普2月主張美方「接管」加沙並將其轉型為「中東版蔚藍海岸」的說法一脈相承。方案主要元素包括加沙交美國託管最少10年，其間當地約200萬人口暫時「自願」移居他國或被安置於加沙的限制區域，每名離開者可獲5000美元（約3.9萬港元）現金、4年租金補貼和一年所需糧食，其後在當地建成的6至8個「人工智能驅動智慧城市」中獲得住宅單位。簡章聲言計劃將由公營部門和私營部門投資，毋須華府注資。惟專家質疑以現金回報方式誘使巴人遷離加沙之舉或違反國際法。

（Axios/路透社/華盛頓郵報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞