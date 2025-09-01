明報新聞網
印尼總統令鐵腕遏示威 警告觸叛國和恐怖主義罪

【明報專訊】印尼反政府示威仍未有平息迹象，上周六（8月30日）晚有示威者通宵闖入財長和最少3名國會議員住所搶掠。這輪示威上周一開始爆發，導火線是國會議員被發現獲發比民眾最低工資高出十多倍的房屋津貼，激起民怨後仍有個別議員火上澆油。在局勢日漸失控下，印尼用戶龐大的社交平台TikTok前日宣布暫停該國帳戶直播功能。總統普拉博沃昨稱各大政黨已同意撤銷部分國會議員津貼和特權，並暫停安排外訪。然而普拉博沃也開始反過來指控示威者，批評部分抗議行為不但違法，更有「叛國和恐怖主義」之嫌，下令當局強硬應對。

印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）位於雅加達西南市郊的住所，周日凌晨受到兩批示威者闖入搶掠，有電視機和音響系統等被縱火焚毁，但事發時英卓華本人不在家中。

財長、議員寓所遭搶掠

英卓華只是最新一名受害者，近日最少有3名「惹火」國會議員的住所遭示威者搶掠。國民民主黨（NasDem）國會議員薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）位於雅加達北部的住所上周六被洗劫，帶走大型夾萬、名貴手袋等財物，以及一座等身比例的「鐵甲奇俠」模型——他因時常炫富飽受爭議，近期屢次出言侮辱示威者，包括指摘國會外的示威者是惡棍，激起更大民憤後被NasDem革去國會議員職位，今日起生效。全民託付黨（PAN）兩名電視明星出身的國會議員烏亞（Uya Kuya）和埃科（Eko Patrio）分別位於雅加達東部和南部的住所同晚亦受搶掠，網上流傳影片顯示二人與黨友在國會開會時載歌載舞，惹來不知民間疾苦的批評，二人拍片道歉但未平息民憤。

在印尼有過億用戶的TikTok上周六宣布加強安全措施，包括「主動」在未來數天暫停印尼區內的直播功能，並將移除違反平台守則的內容。

普拉博沃已宣布取消訪華，日媒估計他也會放棄原定緊接的訪日行程。另外繼中國後，美國、日本、澳洲及新加坡等國的大使館也向國民示警，呼籲公民避免前往人群聚集及示威區。

（彭博社/法新社/雅加達環球報）

相關字詞﹕普拉博沃（Prabowo Subianto） 國會議員 反政府示威 印尼

