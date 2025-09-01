印尼總統令鐵腕遏示威 警告觸叛國和恐怖主義罪

印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）位於雅加達西南市郊的住所，周日凌晨受到兩批示威者闖入搶掠，有電視機和音響系統等被縱火焚毁，但事發時英卓華本人不在家中。

財長、議員寓所遭搶掠

英卓華只是最新一名受害者，近日最少有3名「惹火」國會議員的住所遭示威者搶掠。國民民主黨（NasDem）國會議員薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）位於雅加達北部的住所上周六被洗劫，帶走大型夾萬、名貴手袋等財物，以及一座等身比例的「鐵甲奇俠」模型——他因時常炫富飽受爭議，近期屢次出言侮辱示威者，包括指摘國會外的示威者是惡棍，激起更大民憤後被NasDem革去國會議員職位，今日起生效。全民託付黨（PAN）兩名電視明星出身的國會議員烏亞（Uya Kuya）和埃科（Eko Patrio）分別位於雅加達東部和南部的住所同晚亦受搶掠，網上流傳影片顯示二人與黨友在國會開會時載歌載舞，惹來不知民間疾苦的批評，二人拍片道歉但未平息民憤。

在印尼有過億用戶的TikTok上周六宣布加強安全措施，包括「主動」在未來數天暫停印尼區內的直播功能，並將移除違反平台守則的內容。

普拉博沃已宣布取消訪華，日媒估計他也會放棄原定緊接的訪日行程。另外繼中國後，美國、日本、澳洲及新加坡等國的大使館也向國民示警，呼籲公民避免前往人群聚集及示威區。

