國際

國際要聞

南澳省禁魚形豉油樽 全球首例

【明報專訊】澳洲南澳省早前為推動減塑立法，禁止外賣壽司、刺身常附送的帶蓋半透明魚形豉油小膠樽，今日（9月1日）起正式生效，開全球同類先例。澳洲其他省份如新南威爾士省和塔斯曼尼亞省也考慮效法。

小型豉油膠袋仍可使用

南澳省的新法例針對的是容許低於30毫升但帶有蓋掩、瓶蓋或塞子的塑膠豉油容器——小型豉油塑膠袋仍可使用，但政府也希望壽司店考慮替代選項。

新法例禁止的單次使用（single-use）塑膠製品還包括飲管、即棄餐具、無法堆肥的蔬果貼紙或散裝膠袋，另外法例擴大對發泡膠產品的限制，例如是涵蓋即食杯麵。

魚形豉油膠樽最初在1945年由大阪公司旭創業的創辦人渡邊輝夫所創製，以當時新興材料聚乙烯（現為最常見的塑膠類型之一），用以替代成本偏高又易碎的玻璃或陶瓷，造型也由護身符改成我們認知的鯛魚形狀。這款產品風行日本國內外，累計產量以數十億計。

然而，研究如今發現其環保隱憂。南澳省環境部長克洛斯指出，魚形豉油膠樽體積細小，易被丟掉、吹走或冲入溝渠，成為海灘或街頭垃圾，結果使用僅幾秒鐘，殘留環境卻可達數十年至數百年。魚形豉油膠樽的塑膠顆粒太細小，循環分類機械無法收集，變相無法回收。

海洋生態專家伍頓則表示，魚形豉油膠樽的塑膠層很厚，需要相當長的時間才能降解，如它們以完整魚形漂浮水中，還可能會被海洋生物當成小魚而吞食，造成更大危害。

（衛報/news.com.au）

相關字詞﹕環保 海洋生態 澳洲 減塑

