英庇護酒店惹爭議 掀示威訴訟潮 工黨被轟先顧非法入境者權益 13地方議會擬興訟挑戰

早前，倫敦東北部埃平（Epping）貝爾酒店有埃塞俄比亞裔庇護申請者被控性侵一名少女，觸發持續數周反非法移民示威，以及埃平議會要求庇護申請者遷出該酒店中的訴訟。高等法院裁決認為涉事酒店違反規劃法，下令138名庇護申請者須於9月12日遷出。內政部上訴，指這禁令將加劇反庇護酒店的示威活動，令相關酒店即時停業，增加政府安置等候庇護審批者的壓力。上訴法院到上周五推翻了下級法院的臨時禁令。

保守黨領導的埃平地方當局作為原告人將於今天（9月1日）決定是否向最高法院提出上訴。《泰晤士報》報道，最少還有13個其他議會正在考慮就其轄區內的酒店用於安置庇護申請者而興訟。保守黨黨魁栢丹娜支持法律行動，表示英國人民只想感覺身處城鎮和社區安全，指摘首相施紀賢將非法入境者權益凌駕於人民權益之上。極右民粹政黨英國改革黨黨魁法拉奇主張大規模遣返。

撐移民團體斥在野黨加劇緊張

異議者指偷渡客從法國乘小艇橫越英倫海峽湧入，今年1月以來的偷渡者比去年同期增加。此外，不少英國人不滿耗用公帑安置求庇者入住酒店。牛津大學移民政策分析項目Migration Observatory迄8月15日的資料顯示，2024至2025年財年為庇護申請者而耗於酒店的平均支出，是其他類型宿處平均支出逾6倍，愈來愈多尋求庇者被安置於倫敦、英格蘭東南部和東部，而倫敦是今年首季使用酒店安置率最高的城市，在當地的求庇者65%安置於酒店。

近日反庇護酒店示威共8人被捕

英國各地今夏持續出現抗議「庇護酒店」示威，前天埃平貝爾酒店外的示威有兩名警員受傷，3名男子被捕。另有約500人遊行往倫敦希斯路機場附近的皇冠假日酒店抗議，一批蒙面男子突破保安圍欄企圖闖入酒店，5人被捕。

蘇格蘭福爾柯克的克拉丹酒店外則爆發一個月內第二次大示威，數以百計支持庇護者和反非法移民者對峙，需警方分隔。

首相施紀賢前天在社交媒體表明「不會獎勵非法入境」。支持移民的團體則批評英國的機會主義政客、極右團體蓄意利用庇護者問題，為自身目的加劇緊張局勢。

（路透社/法新社/BBC/CNN）