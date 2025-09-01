明報新聞網
國際

國際要聞

英庇護酒店惹爭議 掀示威訴訟潮 工黨被轟先顧非法入境者權益 13地方議會擬興訟挑戰

【明報專訊】英國上訴法院上周五推翻下級法院一項禁止酒店安置尋求庇護者的裁決後，抗議「庇護酒店」政策的示威浪潮持續，並似乎加深了工黨政府被批評偏袒庇護申請者、無視社區居民擔憂的印象。英格蘭和蘇格蘭等地上周六（8月30日）繼續有反非法入境者示威，合計最少8人被捕。另最少13個地方議會擬針對「庇護酒店」政策興訟。

早前，倫敦東北部埃平（Epping）貝爾酒店有埃塞俄比亞裔庇護申請者被控性侵一名少女，觸發持續數周反非法移民示威，以及埃平議會要求庇護申請者遷出該酒店中的訴訟。高等法院裁決認為涉事酒店違反規劃法，下令138名庇護申請者須於9月12日遷出。內政部上訴，指這禁令將加劇反庇護酒店的示威活動，令相關酒店即時停業，增加政府安置等候庇護審批者的壓力。上訴法院到上周五推翻了下級法院的臨時禁令。

保守黨領導的埃平地方當局作為原告人將於今天（9月1日）決定是否向最高法院提出上訴。《泰晤士報》報道，最少還有13個其他議會正在考慮就其轄區內的酒店用於安置庇護申請者而興訟。保守黨黨魁栢丹娜支持法律行動，表示英國人民只想感覺身處城鎮和社區安全，指摘首相施紀賢將非法入境者權益凌駕於人民權益之上。極右民粹政黨英國改革黨黨魁法拉奇主張大規模遣返。

撐移民團體斥在野黨加劇緊張

異議者指偷渡客從法國乘小艇橫越英倫海峽湧入，今年1月以來的偷渡者比去年同期增加。此外，不少英國人不滿耗用公帑安置求庇者入住酒店。牛津大學移民政策分析項目Migration Observatory迄8月15日的資料顯示，2024至2025年財年為庇護申請者而耗於酒店的平均支出，是其他類型宿處平均支出逾6倍，愈來愈多尋求庇者被安置於倫敦、英格蘭東南部和東部，而倫敦是今年首季使用酒店安置率最高的城市，在當地的求庇者65%安置於酒店。

近日反庇護酒店示威共8人被捕

英國各地今夏持續出現抗議「庇護酒店」示威，前天埃平貝爾酒店外的示威有兩名警員受傷，3名男子被捕。另有約500人遊行往倫敦希斯路機場附近的皇冠假日酒店抗議，一批蒙面男子突破保安圍欄企圖闖入酒店，5人被捕。

蘇格蘭福爾柯克的克拉丹酒店外則爆發一個月內第二次大示威，數以百計支持庇護者和反非法移民者對峙，需警方分隔。

首相施紀賢前天在社交媒體表明「不會獎勵非法入境」。支持移民的團體則批評英國的機會主義政客、極右團體蓄意利用庇護者問題，為自身目的加劇緊張局勢。

（路透社/法新社/BBC/CNN）

相關字詞﹕示威 政治庇護 非法移民 英國改革黨（Reform UK） 英國保守黨 英國工黨

