國際

國際要聞

女星肖像建機械人調情 Meta被指違知識產權

【明報專訊】路透社上周五（29日）報道，美國科技巨擘Meta未經許可擅自挪用Taylor Swift、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）等影星名人的姓名和肖像，創建數十個調情聊天機械人，被質疑違反個人知識產權。報道還揭發Meta旗下社交平台用戶可利用童星肖像創建聊天機械人，並跟其作帶有性意味的互動。Meta承認執行內部政策不力，已移除涉問題的機械人。

路透社偵查多周發現，大部分「名人分身」聊天機械人都由用戶創建，但Meta一名員工也製作了最少3個，包括兩個Taylor Swift的「惡搞」機械人。這些常以荷李活女星為模版的聊天機械人均被分享至Meta旗下社交平台facebook、Instagram和WhatsApp。測試發現，這些虛擬分身常在互動中堅稱是演藝人士真身，並作出性暗示以至邀約用戶「見面」。當用戶要求提供親密照時，聊天機械人更會生成酷似藝人本人坐在浴缸中，或身穿內衣並張開雙腿的影像。另外，用戶也可創建並公開使用以童星肖像製成的機械人，路透社曾測試要求生成16歲美國少年演員獲加史高貝爾（Walker Scobell）在海灘的照片，結果得出一張逼真的上身赤裸影像。

研究生成式AI與知識產權的史丹福大學法學教授萊姆利質疑，Meta的名人機械人未必符合現有模仿作品所享有的法律保護條件，「加州的形象權（right of publicity）法律禁止為商業利益挪用他人姓名或肖像」。

（路透社）

