國際

國際要聞

法院裁IEEPA不可徵關稅 特擬上訴

【明報專訊】美國聯邦上訴法院上周五（29日）裁定，總統特朗普無權以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅，意味按此開徵的「對等關稅」無效，但法院同時下令其裁決在10月14日或之前不會生效，以便特朗普政府可向聯邦最高法院提出上訴。特朗普隨即在社交平台炮轟裁決，指摘作出判決的上訴法院「極具黨派色彩」，警告如關稅被取消，「對國家將是徹底災難」。

對等關稅維持生效至10月 待呈最高院

特朗普今年4月援引1977年生效的IEEPA徵收「對等關稅」，聲言美國貿易進入緊急狀態，貿易逆差危害國家安全。IEEPA賦予總統對「異常及特殊」的威脅採取應對措施的權力，但多個中小企業入稟，質疑法例未授權開徵關稅。美國國際貿易法院5月裁定特朗普的「對等關稅」無效，聯邦政府隨後上訴。

聯邦巡迴上訴法院前日在投票中以7比4維持下級法院的裁決，認為徵收關稅非總統職權，而是國會權限。判辭指「IEEPA雖賦予總統在宣布國家緊急狀態後採取多項措施的廣泛權力，但這些授權均未明文包括徵收關稅、課稅或類似稅賦的權力……若無國會合法授權，總統並無權徵稅」，並強調1977年國會通過該法時，不太可能有意「背離以往慣例，授予總統徵收關稅的無限權力」。有關裁決意味特朗普對幾乎所有國家徵收「對等關稅」（包括10%基準稅率），以及對中國、墨西哥和加拿大加徵「芬太尼關稅」等均不合法，但不會影響特朗普依232條款對輸美汽車、鋼鋁和銅等產業加徵的「國家安全關稅」。

特朗普政府將可上訴至聯邦最高法院，若獲受理，將裁定大規模關稅政策是總統越權，還是有充分法律依據。目前最高法院9名法官以6名保守派佔多數。

（BBC/法新社/路透社）

