普拉博沃任內最大考驗 民粹政策搶資源惹批評

普拉博沃用來支撐學童免費午餐計劃等民粹政策的主要方式，是調動其他領域的政府開支，例如大削七成負責監督基建發展的公共工程部預算，又解僱數以千計政府合約員工。學童免費午餐計劃已引發食物中毒事故，而且有貪污疑慮。英國《經濟學人》今年5月質疑削減公共工程部預算的政策是本末倒置，因投資基建是經濟回報相對較高的公共開支形式。

削基建開支扶助學童免費午餐 被轟本末倒置

另一方面，普拉博沃政府擬成立規模達9000億美元（約7.02萬億港元）的新主權財富基金，被質疑旨在加強總統集權，運作欠缺透明度。當局又決定為退伍軍人預留更多職位，引發民眾不滿。

普拉博沃當初承諾5年執政期內年均經濟增長可達8%，惟其政府上月初已把今年預期經濟增長從5.2%下調至5%。雅加達獨立智庫「經濟和法律研究中心」主任比馬（Bhima Yudhistira）上月初向《紐約時報》表示，印尼政府政策規劃嚴重出錯，並推行具爭議法例，正加劇當下經濟及社會困境——他點名批評學童免費午餐計劃有如「財政計時炸彈」，主張改善教師工資待遇和學校交通更為迫切。

（紐約時報/經濟學人/洛伊國際政策研究所）