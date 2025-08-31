明報新聞網
國際

國際要聞

印尼示威升級 地方議會遭縱火 警車撞死車手引眾怒 總統取消訪華留國應對

【明報專訊】印尼反政府示威升級，其中東部的全國第五大城市望加錫前晚有市議會陷入火海，造成最少3死5傷，當局指摘是示威者縱火，到昨日再有3個地方議會大樓被縱火。上周四一名網約電單車騎手經過示威現場期間，被警方精銳「機動部隊」（Brimob）的裝甲車撞死，示威浪潮其後一發不可收拾，並從雅加達蔓延至全國，有民眾衝擊各地駐有Brimob的警局，並攻擊其他建築物。中國駐印尼大使館昨提醒在印尼的中國公民和機構加強安全防範。因應國內政治危機，普拉博沃昨日決定取消訪華，不會出席9月3日在北京舉行的抗戰勝利閱兵。

路透社引述印尼傳媒報道，峇里島東部西努沙登加拉省議會、中爪哇省北加浪岸市議會和西爪哇省井里汶市議會昨被示威者縱火，未有即時傷亡報告。同日峇里島和全國第二大城市泗水的地區警察總部外，分別有數百名學生和網約車司機示威。印尼國家警察總長表示，總統普拉博沃已下令強硬對付示威者。

望加錫地方議會大樓火災 最少3死5傷

示威暴力上周五升級蔓延，當天東部南蘇拉威西省及其首府望加錫（Makassar）的地方議會大樓分別遭縱火，其中望加錫市議會最少有3死5傷，法新社昨引述市議會秘書拉赫馬特指3名死者被困於起火大樓內，當中兩人是工人，另一人則是公務員。印尼災害管理局的聲明未有交代死者死因，只稱傷者中有兩人跳樓逃生時受傷。

印尼當局去年10月起向國會議員每月發放5000萬印尼盾（約2.36萬港元）租屋津貼，金額相當於該國平均最低工資的約15倍，引發民眾不滿。到本月21日國會副議長阿迪斯辯解稱，工資為普通民眾數十倍的國會議員，在國會大樓附近租屋仍要倒貼薪水，激發不滿的民眾上街抗議。到上周二另一國會副議長達斯科嘗試解畫，指議員並非5年任期內月獲5000萬印尼盾，津貼只是首年每月發放以作補貼，今年11月起會停止，但說法惹來民眾質疑。

示威升級的導火線則是21歲的網約電單車騎手Affan Kurniawan上周四在雅加達被Brimob的裝甲車撞死，當時警方正應對示威，但死者並無參與。翌日數以百計民眾湧往全國各地有Brimob部署的警局示威破壞，同時發生上述的地方議會被縱火的事件。當局被迫嚴肅回應風波，普拉博沃前日往慰問遇害電單車手的遺屬，並發表視像演說，稱對有警員過度行使武力表示震驚和失望，自言已下令徹查事件。到昨日，肇事裝甲車上的7名警員因違反專業操守被捕。

（路透社/法新社/中央社/金融時報）

相關字詞﹕縱火 過度武力 警暴 房屋津貼 反政府示威 國會議員 普拉博沃（Prabowo Subianto） 印尼

