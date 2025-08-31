明報新聞網
國際

國際新聞

烏總統拒軍事緩衝區構想 指在現代戰爭不切實際

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基上周五（29日）表明反對「撥出烏方土地充當緩衝區」作為俄烏和平協議的一環，表明此舉在現代戰爭不切實際。

澤連斯基解釋，在烏俄兩軍對峙的前線有逾10公里範圍的「死亡地帶」，雙方出於無人機攻擊的風險，難以在此部署重型武器。美國新聞網站Politico上周報道，歐洲領導人考慮在烏克蘭境內封鎖一片闊40公里的土地作為緩衝區。惟澤連斯基表明反對放棄烏方領土當成緩衝區，諷刺俄羅斯如想拉遠跟烏克蘭的距離，大可從佔領區大幅撤退。

英國《金融時報》上周五也引述4名知情人士報道，指特朗普建議邀請中國派維和部隊監察戰後沿烏克蘭1300公里前線的緩衝區，惟華府一名匿名高官反駁報道是「假新聞」，否認特朗普政府討論過由中方負責維和。

另外，曾任烏克蘭國會議長的54歲知名反俄政客珀魯比（Andriy Parubiy，圖），昨天中午在西部城市利沃夫中槍身亡。執法部門已立案調查，有未經證實消息指他被電單車速遞員裝扮的槍手連開數槍。

烏前國會議長遭暗殺

澤連斯基形容珀魯比之死是「恐怖謀殺」。珀魯比原為烏克蘭民族主義政黨的國會議員，有份領導在2013年底至2014年初之間的「廣場革命」示威，促成親俄總統亞努科維奇棄國出逃，其後他短暫出任國家安全與國防委員會秘書長，再重返國會，2016年至2019年擔任國會議長。

（法新社/BBC/金融時報）

相關字詞﹕暗殺 澤連斯基 緩衝區 俄軍侵烏

