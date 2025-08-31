明報新聞網
國際

國際新聞

反擊西方盟友承認巴勒斯坦 美阻巴人高官參與聯國大會

【明報專訊】西方多國將於下月在聯合國大會承認巴勒斯坦國之際，美國國務院上周五（29日）宣布巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及80名巴人官員的簽證被撤銷或拒批，阻止他們出席下月在紐約舉行的聯大會議，批評巴方破壞和平前景，試圖單方面推動承認巴勒斯坦國。阿巴斯表示「遺憾和震驚」，指摘美方此舉有違國際法及《聯合國總部協定》。聯合國表示會跟美方商討，法國外長則指摘華府做法。以色列外長薩爾則感謝特朗普政府「採取大膽舉措，再次支持以色列」。

巴勒斯坦自2012年起以「永久觀察員國」身分參與聯合國活動，並由巴勒斯坦自治政府代表。身兼巴勒斯坦解放組織的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，原定9月赴紐約聯合國總部出席聯合國周年大會，還計劃在9月22日大會揭幕前一天，參與由法國和沙特阿拉伯聯合主持的特別峰會，屆時英國、法國、澳洲、加拿大將正式承認巴勒斯坦為國家。

美國國務院上周五發聲明指「特朗普政府重申不獎賞恐怖主義」，宣布除了巴勒斯坦自治政府常駐聯合國的代表團成員，國務卿魯比奧拒批或撤銷阿巴斯及其自治政府或巴解官員的美國簽證。聲明強調巴解和自治政府必須持續譴責恐怖主義，包括前年哈馬斯10‧7突襲以色列的大屠殺，並停止在教育中煽動恐怖主義。聲明還要求巴勒斯坦自治政府停止向國際刑事法院、國際法院控告以色列，並放棄「爭取單方面承認虛構的巴勒斯坦國之努力」。美國此舉進一步表明特朗普政府立場跟以色列一致。以色列政府堅決反對巴勒斯坦建國，並將管治西岸的自治政府、巴解跟管治加沙的哈馬斯混為一談。

美續撑以 涉違聯國總部協定

阿巴斯辦公室促請美方撤回決定，質疑違反國際法和《聯合國總部協定》，尤其是巴勒斯坦是聯合國觀察員國。按1947年《聯合國總部協定》，美國作為聯合國總部所在地的主權國，一般必須允許成員國代表、駐聯合國的外交官員、獲邀人士不受限制地出入美國及前往聯合國總部。惟美國曾稱可出於安全、極端主義、外交政策理由拒批簽證，如1988年拒發簽證予時任巴解領袖阿拉法。

聯合國透過發言人表示將根據《總部協定》與美國國務院商討簽證事宜。法國外長巴羅昨日指摘美國不應該對巴勒斯坦代表團入境設限，其呼籲得到多名與會外長支持。

（法新社/以色列時報）

相關字詞﹕聯合國 巴勒斯坦解放組織 以巴衝突 以色列 特朗普 美國 阿巴斯（Mahmoud Abbas） 巴勒斯坦自治政府 巴勒斯坦國 聯合國大會

