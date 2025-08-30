明報新聞網
國際

國際新聞

特朗普次子埃里克昨訪港將赴日 尋東亞商機 利益衝突爭議中 特朗普家族拓加密幣王國

【明報專訊】美國總統特朗普次子、特朗普集團執行副總裁埃里克（Eric Trump）周五（29日）來港出席在會展舉行的Bitcoin Asia 2025，並參與其中兩場活動，彭博社指他9月1日會轉往日本東京，參加日本比特幣金融公司Metaplanet的股東大會。特朗普家族自去年大選周期以來，明顯投身於加密貨幣（cryptocurrency）的圈子，特朗普2.0也推動對加密貨幣友善的政策，促成比特幣（Bitcoin）過去一年價格屢創新高，但也因此惹來嚴重利益衝突的爭議。埃里克此行被認為是為家族加密貨幣王國尋找東亞的拓展機會。

投放九成時間 埃里克指比特幣「最偉大資產」

《金融時報》本月較早前引述3名知情人士報道，由埃里克及兄長唐納德支持的加密貨幣採礦商American Bitcoin已開始建立自身的「比特幣戰略儲備」，正探索在日本購入一間上市公司，有可能同時也在香港「掃貨」，盼利用這些公司來存放比特幣。日本和香港都有意發展加密貨幣業務——東京本周初才舉行Web3（第三代互聯網，基於區塊鏈的去中心化體系）大會WebX 2025，日本高官如財務相加藤勝信、經濟產業相武藤容治和數碼相平將明都親自亮相演講；港府今年6月則發表「香港數字資產發展政策宣言2.0」，埃里克有份參與的Bitcoin Asia 2025則是業界其一盛事。

埃里克昨日在港坦言，自己目前有九成時間都放在加密貨幣社群，「這是世上最偉大的資產，我們正在改變金融，我們正在改變現代銀行業」，形容如今有更多主權財富基金、最大型的富豪家族、最大規模的銀行等都相信加密貨幣，而且有愈來愈多人理解加密貨幣，令相關服務開始變得「親民」。他甚至預期比特幣可升值至每枚100萬美元（現時約85.6萬美元）。

國會騷亂後被銀行封殺 成接觸加密幣契機

在本周刊登的《華爾街日報》專訪中，埃里克不諱言在2021年國會山莊騷亂後，特朗普集團旗下數百個戶口在理由不詳下被幾間銀行關閉，公司被迫倉皇轉移資金到一間他拒絕具名的新銀行。埃里克質疑這純屬政治決定，反映金融系統「有多容易用來武器化對付你」。儘管涉事銀行否認決定涉及政治理由，但「去銀行化」已迅速成為美國保守派圈子的新指控。埃里克昨日也提到「去銀行化」的歷史，指家族因此開始接觸加密貨幣的圈子，其中一人正是席間與其對談的比特幣企業Nakamoto創辦人貝利（David Bailey）——貝利去年更邀請尚在競選總統的特朗普在納什維爾舉行的Bitcoin Conference上發表支持美國成為加密貨幣全球龍頭的宣言。

加密貨幣界與特朗普家族走近也許不是偶然。前者對拜登時期嚴格監管限制深感不滿，而去年競選時力撐特朗普的矽谷右翼「科技兄弟幫」成員如Tesla暨SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Palantir創辦人蒂爾（Peter Thiel）、創投大亨薩克斯（David Sacks，現為白宮「AI與加密貨幣沙皇」，負責推動穩定幣和數字資產監管的立法）和矽谷創投巨擘a16z聯合創辦人安德森（Marc Andreessen）等都是加密貨幣狂熱玩家，他們同樣對拜登政府對人工智能等科技研發的提防感憤怒。埃里克昨也不忘攻擊拜登，指對方在數字資產領域是「完全無能」的總統，直至自己父親上任才「立即」180度扭轉美國的相關政策。

特2.0撐加密幣家族受惠 美媒轟政商不分

特朗普家族去年創立風險投資公司「世界自由金融」，正式成為加密貨幣玩家，該公司今年3月發行旗艦穩定幣USD1，後日（9月1日）將推出加密貨幣代幣$WLFI。這些動作能在美國以至全球加密貨幣界掀起多大的浪潮尚待觀察，但其利益衝突嫌疑已成為美國自由派輿論的焦點。畢竟特朗普本人大動作推進加密貨幣走入金融市場主流，其家族卻大舉投資於加密貨幣遊戲，就連特朗普本人也是重要受惠者，根據其6月公布的財務披露報表，最大筆收入之一正是其「世界自由金融」持股貢獻的逾5700萬美元。《紐約時報》質疑，「世界自由金融」蠶食私人企業和政府政策界線的程度在「美國現代史上沒有先例」。

另外在貝利提問下，埃里克昨略有談到中國，他承認除了美國以外，中國都是加密貨幣界的重要玩家（按：中國官方2021年宣布內地虛擬貨幣業務活動屬於非法金融活動），並點名中東地區亦然，相關國家都會制訂相應政策。被問到特朗普有可能今年跟中國國家主席習近平會晤，屆時有沒有可能談及比特幣發展，埃里克則有所保留，坦言認為「他們大概有更重大的事情要討論」，但自己確希望二人會談及比特幣，例如「以比特幣支付關稅」，畢竟美國和中國確實是加密貨幣的領軍國家，「比任何其他國家都更了解（這領域）」。

明報記者

相關字詞﹕利益衡突 中美角力 比特幣 埃里克 特朗普 加密貨幣

