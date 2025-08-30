大西洋環流面臨停轉 影響全球氣候

AMOC負責將熱帶海水帶到歐洲及北極，經冷卻下沉後形成深層回流。然而，格陵蘭冰蓋加速融化及其他來源帶來大量淡水，正日益削弱這一洋流動力，使其運行受阻。現時AMOC受氣候危機影響，已跌至一千六百年來最弱水平。科學家一再強調，AMOC崩潰「必須不惜一切代價避免」，否則將令數以百萬計依賴熱帶雨帶耕種的人失去生計，西歐將陷入嚴寒冬季及夏季乾旱，海平面更會額外上升50厘米。

過往有氣候模型顯示2100年或之前AMOC崩潰機會不大，但來自荷蘭、英國及德國的學者周四在期刊《環境研究快報》發表研究，他們分析運算到2300年和2500年的氣候模型，稱AMOC停轉的臨界點或在數十年內被觸發，真正崩潰則在50至100年後發生。

荷蘭烏特勒支大學學者周日（24日）發表的研究則指，AMOC或因氣候變化而在2060年代起停轉。歐盟氣候專員胡克斯特拉形容研究結果是個警號，指研究表明AMOC「或在我們有生之年崩潰」。

（衛報/Politico）