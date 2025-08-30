明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

印尼反政府示威一死 總統允徹查促冷靜

【明報專訊】暫仍行使首都機能的印尼最大城市雅加達，國會大樓外周四（28日）民眾參與反政府示威，及後演變成暴力衝突，其間一名電單車司機被警車撞死，有學生組織領袖聲言周五下午到警察總部外抗議。總統普拉博沃周五向死者致哀，並承諾徹查事件，呼籲民眾冷靜。

衝突期間 警車撞斃未參與抗議鐵騎士

民眾就國會議員薪酬、教育經費及政府的學校膳食計劃等多項議題，連續多日在國會外抗議。昨日的示威持續到深夜，印尼傳媒指防暴警察施放催淚氣體並用水炮試圖驅散民眾。雅加達警察局長阿塞普（Asep Edi Suheri）指，周四衝突期間一輛裝甲警車撞死一名電單車司機，他代表警隊就事件致歉和表示哀悼。電單車司機協會指死者並未參與抗議活動。

印尼警察專業與安全部門負責人阿卜杜勒稱，裝甲車上的7名警員被捕，當局正調查事件。印尼最大學生組織領袖穆扎米爾（Muzammil Ihsan）表示，學生周五下午會舉行抗議警暴示威，預計其他學生團體亦會參加。

早於本周一有數以千計學生、工人及社運人士等在國會外示威，不滿國會議員獲發每月5000萬印尼盾（約2.36萬港元）房屋津貼，金額幾乎是雅加達最低工資的10倍；示威者又抗議政府內所謂的「腐敗精英」，以及有利企業和軍隊的政策。

（路透社/衛報）

相關字詞﹕雅加達 衝突 印尼 示威 警察

上 / 下一篇新聞