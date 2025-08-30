印尼反政府示威一死 總統允徹查促冷靜

衝突期間 警車撞斃未參與抗議鐵騎士

民眾就國會議員薪酬、教育經費及政府的學校膳食計劃等多項議題，連續多日在國會外抗議。昨日的示威持續到深夜，印尼傳媒指防暴警察施放催淚氣體並用水炮試圖驅散民眾。雅加達警察局長阿塞普（Asep Edi Suheri）指，周四衝突期間一輛裝甲警車撞死一名電單車司機，他代表警隊就事件致歉和表示哀悼。電單車司機協會指死者並未參與抗議活動。

印尼警察專業與安全部門負責人阿卜杜勒稱，裝甲車上的7名警員被捕，當局正調查事件。印尼最大學生組織領袖穆扎米爾（Muzammil Ihsan）表示，學生周五下午會舉行抗議警暴示威，預計其他學生團體亦會參加。

早於本周一有數以千計學生、工人及社運人士等在國會外示威，不滿國會議員獲發每月5000萬印尼盾（約2.36萬港元）房屋津貼，金額幾乎是雅加達最低工資的10倍；示威者又抗議政府內所謂的「腐敗精英」，以及有利企業和軍隊的政策。

（路透社/衛報）