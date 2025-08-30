美擬削簽證期限 學生最長4年外媒8個月

中國籍媒體工作者僅限90天

自1978年起，外國留學生持有「F簽證」可在其「身分有效期」內（即在校全日制學生期間）在美國逗留，而DHS在《聯邦公報》（Federal Register）刊登文件提出，留學生和持「J簽證」的交流訪問學者按他們參加課程期限逗留美國，最長不超過4年。

DHS又提出持「I簽證」外國媒體工作者逗留時間改為240天，並可申請延長240天，而持中華人民共和國護照的媒體工作者（不包括港澳特區護照持有人）可逗留不超過90天，亦可申請延期。新建議令人關注政府如何審查現身處美國並尋求延長逗留期限的外國媒體工作者。

公眾有30天時間就方案提出建議。政治新聞網站Politico引述DHS官員指，修改規定旨在糾正留學生「利用美國的慷慨」成為「永久學生」的情况，指過去政府允許留學生和其他簽證持有者在美國幾乎無限期停留，帶來安全風險、耗費大量納稅人資金且不利國民，新建議規定將徹底終結這種濫用。

