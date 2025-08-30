明報新聞網
國際

國際要聞

憲院革佩通坦首相職 泰執政聯盟陷政治危機

【明報專訊】泰國憲法法院周五（29日）裁定首相佩通坦違反憲法對於內閣部長道德規範的規定，即時解除她的首相職務。佩通坦是泰國前首相他信的女兒，去年8月上台，今年6月在泰緬邊境局勢緊張時，跟柬埔寨前首相洪森通電話，被指未能堅定捍衛泰國利益，7月被停職。泰國今後將暫由代理首相普坦領導看守政府直至新內閣就職，其間政局恐陷不穩。普坦昨表示，為泰黨領導的執政聯盟仍未瓦解，將會盡快提名首相人選。

佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）今年6月跟洪森通電話，討論當時緊張加劇的泰柬邊境局勢，通話內容數日後外泄，當中佩通坦暱稱洪森「叔叔」，又表示願意滿足對方提出的任何所求，並形容一名泰軍將領是「對手」。泰國政界和民間抨擊佩通坦未能捍衛國家利益，並貶損軍方；一批保守派國會議員請願控告她違憲，憲法法院7月1日宣布，於調查及審訊期間暫停佩通坦首相職務。

裁定違道德操守 「置私利於國家利益前」

泰國憲法法院9名法官昨以6：3票，裁定佩通坦未有秉持首相所需的道德標準，判詞指「其行為失去誠信，把個人私利置於國家利益之前，引起泰國民眾質疑她跟柬埔寨站在同一立場，對她作為首相的信心大減」，宣布佩通坦違反道德操守規條，其首相任期即時終結。

佩通坦未有到法院聽判，聞判後強調自己已盡力符合國家利益行事，稱跟洪森通話中的表述原意「非為個人利益」，而是「為了包括平民和軍人等泰國民眾的性命」。

佩通坦強調已盡力符國家利益行事

現年39歲的佩通坦是泰國史上最年輕的首相，也是第5名被憲法法院罷免的首相，而他們都是他信的親友。

泰國現行憲法規定首相由眾議院選出，預期國會最快下周將就新首相人選表決，惟現時未有明顯接班人選。根據憲法，只有2023年大選時獲提名的首相候選人才有資格競選首相，而目前只有5人合資格：來自為泰黨的前司法大臣猜卡森（Chaikasem Nitisiri）、軍方出身的前首相巴育、中間偏右、眾院第三大黨泰自豪黨領袖阿努廷、來自親軍方「統一泰國建國黨」的副首相兼能源大臣披拉攀（Pirapan Salirathavibhaga），以及曾任副首相的民主黨黨魁朱林（Jurin Laksanawisit）。

專家相信各黨協調利益立場需時。為泰黨昨稱有信心保住足夠盟友，繼續掌控國會。普坦表明不希望出現政治真空。部分反對陣營正圖阻撓為泰黨組閣。佩通坦通話風波後退出執政聯盟的泰自豪黨昨表示，已獲眾院最大、屬反對派的人民黨支持。

（法新社/路透社/BBC）

相關字詞﹕為泰黨 佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 泰國

