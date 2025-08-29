堅持科學 上任不足一月CDC總監被炒

莫納雷茲7月31日才宣誓就職CDC總監，惟她拒絕支持全面改革美國的疫苗政策，與衛生部長小羅拔甘迺迪明顯不咬弦。

兩人的衝突在本周三以炒人收場。衛生部周三下午在社交網站X宣布莫納雷茲不再是CDC總監，稱「感謝她為美國人民作出的奉獻」，但未再詳細說明。數小時後，莫納雷茲透過律師表明並沒請辭，亦沒收到白宮通知將她辭退，又稱作為一個正直且致力於科學的人，她不會辭職。她又指小羅拔甘迺迪及衛生部意圖把公共衛生武器化以牟取政治利益，將數百萬計國民生命置於危險之中。

與衛生部長不咬弦 拒撐疫苗政策

不過，到了周三晚上大約9時半，白宮發言人德賽就確認已炒掉莫納雷茲，理由是莫納雷茲並不認同總統「讓美國重拾健康」的議程，而且拒絕主動辭職，白宮因此解除她在CDC的職務。

莫納雷茲被炒後有4名CDC高層集體辭職，他們分別在CDC應對炭疽病、豬流感、新冠疫情、牛痘疫情、建立新冠戰略科學部門和鴉片類藥物應對計劃方面有不少付出。

《紐約時報》引述消息人士報道，衛生部長小羅拔甘迺迪周一曾召莫納雷茲到辦公室，要求她請辭被拒後，改為要求她本周內將CDC領導層辭退。莫納雷茲及後致電參議員卡西迪商討，而卡西迪再致電小羅拔甘迺迪，令後者大怒，周二再傳召莫納雷茲開會，斥她是泄密者，警告將她解僱。到周三白宮終於出手炒掉她。

莫納雷茲並非近期唯一被特朗普政府辭退的官員。特朗普周一（25日）以「涉嫌住房抵押貸款欺詐」為由解僱聯邦儲備局理事庫克；本月1日，特朗普亦表示因為不滿勞工部發表的最新就業數據，已下令解僱勞工部旗下勞工統計局（BLS）局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），指控她出於政治目的操縱就業數據。

（紐約時報/衛報/金融時報/華盛頓郵報）