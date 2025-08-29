9美艦集結拉美掃毒 力度惹揣測 配備「戰斧」2200海軍陸戰隊隨行 疑劍指馬杜羅政權

上周有多家美英傳媒報道，美國調派「格雷夫利」號、「傑森．杜漢姆」號、「桑普森」號3艘載有「戰斧」巡航導彈的導彈驅逐艦到委內瑞拉附近海域。本周一，路透社報道美軍加派「伊利湖」號巡洋艦、「紐波特紐斯」號快速攻擊核動力潛艇，預計下周抵達區內。《華盛頓郵報》、《金融時報》、半島電視台周三及周四（27日和28日）則分別引述消息人士報道，硫磺島號兩棲戒備群（ARG）的「硫磺島」號兩棲攻擊艦，以及「聖安東尼奧」號、「勞德代爾堡」號兩艘兩棲船塢運輸艦亦正開赴委內瑞拉海岸。知情人士稱，硫磺島號兩棲戒備群為今次打擊販毒任務共載有4500名乘員，其中2200人為海軍陸戰隊員。這加上周二位於加勒比海的瀕海戰鬥艦「明尼阿波利斯-聖保羅」號，令至今調派往委內瑞拉周邊海域的艦艇增至9艘。

白宮：馬杜羅不是合法總統

美方未即時回應最新部署。白宮新聞秘書萊維特上周二被問到美軍會否登上委內瑞拉領土時強調，總統特朗普「準備好動用所有力量制止毒品湧入美國，以及把相關肇事者繩之於法」。萊維特稱：「馬杜羅（Nicolas Maduro）政權並非委內瑞拉合法政府，那是毒品恐怖集團。在美國政府看來，馬杜羅不是一名合法總統。」

特朗普今年1月重掌白宮後，致力應對芬太尼等毒品湧入美國。上月底，美國財政部指控馬杜羅和委內瑞拉內政部長卡韋略領導一個名為「太陽販毒集團」（Cártel de los Soles）的犯罪組織，並定性該集團為恐怖組織。本月初，美國宣布就對馬杜羅販毒控罪的通緝懸紅額，上調一倍至5000萬美元（約3.9億港元），司法部長邦迪7日指控馬杜羅是「全球其一最大毒販」。

專家質疑挑動戰爭屬違憲

《金融時報》引述曾替「特朗普1.0」國務卿蓬佩奧制訂拉美政策的幕僚埃利斯（Evan Ellis）表示，美軍最新部署的性質與規模不符合反毒品行動。半島電視台引述美國憲法專家費恩（Bruce Fein）指出，今次增兵假如挑起戰爭，特朗普或會被追究違憲責任，因參戰行為只能由國會授權。另有智庫專家向《華郵》表示，認為特朗普增兵拉美或是想向馬杜羅施壓，迫使對方接收更多被美國驅逐的非法移民。

（華盛頓郵報/金融時報/紐約時報/半島電視台）