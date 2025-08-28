美俄最大能源公司私下磋商合作

美國政府官員表示，埃克森美孚高層已尋求華府支持，好讓公司重返俄羅斯，並獲得積極回應。埃克森美孚總裁伍德倫近幾周在白宮與總統特朗普商討其公司可能重返俄羅斯。

薩哈林1號是埃克森美孚最大的投資項目之一，於1995年達成協議。埃克森美孚原本持有該項目的30%營運股份，但2022年俄軍侵烏後，埃克森美孚全面退出俄國業務，同年其薩哈林1號股份遭莫斯科沒收。

《華爾街日報》指出，對克里姆林宮來說，吸引埃克森美孚回歸將是一大勝利，作為和平談判一部分，俄方希望吸引西方投資以穩定經濟。8月15日在阿拉斯加舉行美俄峰會當天，俄總統普京為埃克森美孚的回歸掃除一大障礙，他簽署法令允許外國公司入股一家自埃克森美孚撤離後負責薩哈林項目的俄羅斯公司，條件包括提供海外設備和備用零件，並游說解除制裁。

