明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美俄最大能源公司私下磋商合作

【明報專訊】《華爾街日報》周二（26日）引述知情人士報道，美俄最大能源公司正私下商討恢復合作，計劃在俄羅斯遠東沿海開採油氣田。埃克森美孚高層今年曾與俄羅斯石油公司（Rosneft）秘密會談，討論若兩國政府批准下重返龐大的薩哈林（Sakhalin-1）油氣項目，埃克森美孚高級副總裁裁查普曼（Neil Chapman）領導了談判。

美國政府官員表示，埃克森美孚高層已尋求華府支持，好讓公司重返俄羅斯，並獲得積極回應。埃克森美孚總裁伍德倫近幾周在白宮與總統特朗普商討其公司可能重返俄羅斯。

薩哈林1號是埃克森美孚最大的投資項目之一，於1995年達成協議。埃克森美孚原本持有該項目的30%營運股份，但2022年俄軍侵烏後，埃克森美孚全面退出俄國業務，同年其薩哈林1號股份遭莫斯科沒收。

《華爾街日報》指出，對克里姆林宮來說，吸引埃克森美孚回歸將是一大勝利，作為和平談判一部分，俄方希望吸引西方投資以穩定經濟。8月15日在阿拉斯加舉行美俄峰會當天，俄總統普京為埃克森美孚的回歸掃除一大障礙，他簽署法令允許外國公司入股一家自埃克森美孚撤離後負責薩哈林項目的俄羅斯公司，條件包括提供海外設備和備用零件，並游說解除制裁。

（華爾街日報）

相關字詞﹕俄羅斯 油氣開發 埃克森美孚（ExxonMobil） 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞