《華爾街日報》：烏攻勢致俄燃料生產部分停擺

隨着烏克蘭發展長程無人機，自2023年起開始攻擊俄煉油廠，而最近攻擊愈益頻繁，單是本月烏克蘭聲稱已對俄石油設施發動最少10次攻擊，其中包括出動無人機襲擊波羅的海沿岸具戰略意義的烏斯季盧加（Ust-Luga）能源設施，以及癱瘓向白俄羅斯、匈牙利和斯洛伐克輸送俄原油的德魯日巴（Druzhba）輸油管。

油價飈 部分地區須配給

《華爾街日報》引述分析指出，烏軍持續加強無人機攻擊，已導致俄約13%燃料產能停擺，加上西方制裁也限制莫斯科修復基建和保養現有設施的能力，無人機也頻繁干擾俄鐵路網絡及機場，迫使更多民眾在暑假期間改以公路出行，又適逢農作物收成季節致燃料需求激增。受此影響，包括俄佔克里米亞和西伯利亞部分地區在內多個地區，已實施加油站配給制度，且油價也大幅飈升——儘管國際原油價格明顯下跌，但俄羅斯95無鉛汽油的批發價今年至今已上漲45%。為遏止價格上漲，俄羅斯上月實施燃料出口禁令。

另一方面，特朗普為懲罰印度購買俄油，對多項印度產品徵收關稅加倍至50%的措施周三已生效，對俄國影響待觀望。

烏克蘭前外長克利姆金說：「這些攻擊雖不直接影響軍事行動，但確實會衝擊俄羅斯經濟。俄經濟本已問題重重，因此即使一個小動作也能在該體系內造成瓶頸並使問題倍增。」 俄羅斯主要國營石油公司Gazprom Neft前戰略與創新主管瓦庫連科指出，烏克蘭現在有能力持續攻擊，「若能保持這種壓力，損毁煉油廠的頻率超過俄羅斯的修復速度，局面將完全不同」。不過分析普遍認為，單憑燃料緊張不會改變俄總統普京對烏克蘭的戰略目標或動搖他在國內的權力掌控。

烏承認俄軍進中南部州份地區

烏克蘭戰况並不樂觀，烏軍周二首次承認俄軍已進入中南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）；與烏軍有密切聯繫的戰况觀察組織DeepState指俄軍已佔領該州兩條村莊。

