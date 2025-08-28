特朗普轉軚「歡迎60萬華生」 支持者不滿 京促落實執行 保護留學生合法權益

稱無留學生美大學體系將「完蛋」

特朗普周一（25日）在橢圓形辦公室跟到訪的韓國總統李在明會面時，亦表示中美兩國相處得好非常重要。他說：「習主席希望我訪問中國。這是非常重要的關係。如各位所知，我們透過關稅和其他措施向中國收了很多錢。我聽到很多關於『我們不會讓他們的學生過來』的說法，但我們會允許他們來美國，我們會讓他們來，這很重要，60萬名學生。」

他在周二（26日）的內閣會議上重申這項立場，還說「很榮幸」有中國學生在美求學，稱他們協助維持美國大學運作。特朗普說：「我告訴習主席，我們很榮幸有他們的學生來到這裏。當然，我們會仔細檢查，確認到底是哪些人（來到美國）。」他稱一旦中國留學生不到美國，美國大學體系就會「完蛋」，稱美國院校將不再是頂尖學府，而是在底層掙扎的院校。

路透社報道，特朗普在支持者的反彈下，仍選擇以「歡迎60萬中國大學生到美留學」作為與中國貿易談判的一部分。

初步不清楚特朗普為何突然宣布將開放多達60萬名中國學生赴美求學，這比2023-2024學年度實際註冊的中國留學生人數多出一倍以上，而過去幾年來，赴美求學的中國學生人數持續下滑。白宮與國務院未有即時回應置評要求。

特朗普的言論隨即引起主張「美國優先」的MAGA派不滿。作為特朗普支持者基本盤的MAGA派，一直關注中國在美國的影響力，重視美國就業職位不被外國人搶走，並認為讓中國留學生湧入被視為自由主義堡壘的美國大學是一種直接挑釁。

共和黨眾議員格林在社交網站X帖文，反對讓60萬可能忠於中共的中國學生留學美國，稱：「我們為何要允許60萬中國學生取代我們美國學生的機會？我們絕不應允許這種事發生。」特朗普的前首席策略師班農周二在其廣播頻道稱：「任何留學生畢業後，都應在文憑上釘上離境簽證，要求他們立即離境。給他們30天時間。」

商務部長撐理性 否則15%院校將關門

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周一則在霍士新聞（Fox News）節目為特朗普說話，稱特朗普是出於「理性的經濟考量」，還說如果沒有這些外國學生，「美國15%的大專院校將關門」。

