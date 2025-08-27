獨立逾廿載 東帝汶差半步圓東盟夢

明報記者 曾永昌

東帝汶曾是澳門以外葡萄牙在遠東地區的僅有殖民地，1975年短暫宣布獨立，即被印尼入侵佔領，此後遭遇有系統的暴力鎮壓、性侵甚至屠殺。到1990年代末獨裁者蘇哈托倒台後，印尼終予東帝汶舉行獨立公投的機會，但在1999年公投通過後，涉嫌由印尼軍隊煽動的民兵即四處施襲，要由澳洲為首的聯合國維和部隊介入控制局勢。東帝汶延至2002年才正式獨立，旋即獲東盟觀察員國身分，但因重建需時，2011年才正式申請加入。經過多年審核，馬來西亞首相安華以東盟主席國政府首腦名義宣布，東帝汶可望在今年10月另一場東盟峰會上，成為東盟第11個正式成員國。

然而，由軍頭敏昂來統治的緬甸7月突然致函東盟，以東帝汶譴責緬甸軍事政變及公開跟平行政府「民族團結政府」（NUG）接觸為由，指其違反東盟不干涉原則，正式反對東帝汶入盟，令外界關注東帝汶的「東盟夢」面臨暗湧。東帝汶總統拉莫斯-奧爾塔指緬甸軍政府表態「無關痛癢」，但後者的喉舌傳媒本月加強對東帝汶的言辭攻擊。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的高級研究員及項目主任林薇伶（Joanne Lin Weiling）向本報表示，東帝汶加入東盟對雙方而言各有益處——對東帝汶而言這是重要里程碑，象徵其完全融入東盟大家庭，給予推動發展、外交及經濟抱負的平台，而且可感受更多地區歸屬感，對這個規模較小且年輕的民主國家尤為重要；對東盟而言，作為東南亞最民主國家之一的東帝汶加入，有助帶來政治多樣性和原則性的聲音，完善東盟地理佈局，加強東盟作為「具包容性、以社群為基礎」組織之可信度。

專家：緬反對政治信號多於實質否決

對於敏昂來政權的表態，林薇伶形容緬甸軍政府目前在東盟被降格，僅被允許派遣非政治代表參加峰會和外長會議，故其反對不可能有太大影響。她指過去到現在不少東盟主席國都跟NUG和其他民族地方武裝接觸，此舉符合東盟緬甸問題「五點共識」中要求與所有相關方對話的精神，而東帝汶並非唯一這樣做的國家。她稱馬來西亞會尊重東盟程序並諮詢所有成員，但不太可能讓緬甸破壞東盟領袖原則上同意的事項，緬甸軍政府的反對更似是政治信號多於實質否決。

制度基建待完善 東盟訂路線圖助融入

相對而言，東帝汶入盟挑戰在於其制度能力。林薇伶指加入東盟意味需處理大量技術工作，每年在經濟、安全和社會文化等領域有過千場會議，東盟合作需強大跨部門協調、法律對接和外交資源，東帝汶仍在建立必要的基建、專業知識和系統來滿足要求。經濟整合是另一障礙，她指東帝汶最終須符合東盟經濟協議，涵蓋貿易、投資、金融、能源、交通等各方面，涉及升級海關系統、提升透明度、法規協調和增加人力資源，過程需要時間——東盟為此已制定路線圖，協助東帝汶逐步融入並履行義務。

與華密切料不變 增西方伙伴「平衡」

東盟其中一大挑戰是如何應對中美角力的影響，東帝汶加入後也要面對外交平衡考驗。林薇伶指東帝汶傳統上跟中國有密切關係，尤其基建和發展援助方面，但也會尋求加強與美國、澳洲等民主國家伙伴的關係。她預期身為新成員的東帝汶會遵守東盟的戰略中立原則，估計東帝汶與中國關係不會有重大轉變，但會藉增加伙伴關係、更多參與地區外交來尋求更平衡的策略，加入東盟尤其有助東帝汶接觸到更多平台和伙伴，可用更謹慎和集體的方式，而非僅靠雙邊關係來應對大國競爭。

