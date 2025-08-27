明報新聞網
國際

國際要聞

特晤李在明「收火」 討要駐韓美軍基地土地

【明報專訊】美國總統特朗普周一（25日）在白宮會晤到訪的韓國總統李在明時表示，希望取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期望今年與朝鮮領導人金正恩會面。

美韓峰會舉行前數小時，特朗普在社交平台疑似就調查遭彈劾下台的韓國前總統尹錫悅，批評韓國政府的處理方式，其帖文寫道：「韓國到底怎麼了？看起來像是一場（政治）清洗或革命。我們不能在那裏做生意……」但當他與李在明在橢圓形辦公室會晤時氣氛良好。特朗普政府一直希望首爾承擔更多震懾朝鮮的責任，他在接待李在明時未明確表態是否支持減少駐韓美軍，但他表示美國希望韓方把租給美國設置軍事基地的土地所有權轉讓給美國，「我們花費巨資建造堡壘，韓國也有出資，但我想看看能否擺脫租約，取得我們大型軍事基地所在土地的所有權」。

不過，根據美韓關於駐韓美軍的協定，韓國不僅免費向美方提供土地用作美軍基地，還分擔維持駐軍的大量費用。

兩人也談及美韓經濟合作，李在明表示，韓方願意參與美國正在推動的造船業等製造業復興，特朗普稱，美方計劃從韓國採購一些船舶，同時希望韓國造船企業在美國用本地勞動力生產。他又表示，美方將與韓日合作出口阿拉斯加液化天然氣，「我們會相處得很好，因為我們確實需要彼此」。

與李在明會面期間，特朗普強調與金正恩的「良好關係」，「我期待在適當時機與金正恩會面」。特朗普又稱，希望今年能與金正恩會面。李在明則幽默地說：「我期待你與金正恩會晤，並在朝鮮建造特朗普大樓，還能在那裏打高爾夫球。」

大韓航空購103波音機

峰會後，大韓航空宣布將購買103架波音飛機包括787、777及737型客機，價值約360億美元（約2808億港元），是韓國航空史上最大一筆交易。

（金融時報/衛報/中央社）

美韓關係 李在明 駐韓美軍 特朗普 美韓峰會

