特炒聯儲局理事 被質疑濫權「非法」 非裔女事主被指騙貸失信 誓維權續履職

特朗普周一在社交媒體向聯儲局歷來首名美籍非裔女性理事庫克（Lisa Cook）發公開信，聲稱依據美國憲法第二條和1913年《聯邦儲備法》「有充分理由」解僱她，並稱立即生效。特朗普稱庫克在2021年為分別於密歇根州和喬治亞州的兩處物業申請按揭貸款的文件上，皆稱物業是其「主要住所」，從而獲取更優惠貸款利率。鑑於她「在金融問題上存在欺騙行為且可能構成犯罪」，其誠信令人懷疑。

上周三（20日），美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）已公開指控庫克「騙貸」行為，並向司法部提交一份刑事指控。特朗普當天在社交媒體上轉發相關報道並稱「庫克必須辭職」。翌日，美司法部表示將對庫克展開調查。

庫克周一晚通過律師發表聲明表明不會辭職。她通過律師回應稱，總統特朗普將其解僱缺乏法律依據及相關權力，「我將繼續履行我的職責，幫助美國經濟」。律師表示，庫克將採取一切必要措施阻止特朗普的非法行為。

根據《聯邦儲備法》，美國總統只能「因故」解僱聯儲局理事，但法律並未明確「因故」的具體內容，此前亦有爭議案例（表）。

庫克2022年由時任總統拜登提名、經國會批准後翌年出任聯儲局理事，任期14年至2038年。若她最終被解僱，特朗普有權提名繼任者重塑美聯儲理事會。美聯儲現任7名理事中，有兩人為特朗普提名。

拜登時期委任 學者稱翻舊帳不合理

賓夕法尼亞大學美聯儲歷史學者康蒂-布朗（Peter Conti-Brown）表示，庫克當年出任美聯儲理事已經過總統和參議院的審查，目前將她任職前發生的事情認定為解僱原因並不合理。

美國國會民主黨籍參議員沃倫表示，特朗普的做法「公然違反《聯邦儲備法》」，「必須在法庭上被推翻」。

專家：對聯儲局獨立性致命一擊

解僱庫克的決定還加劇外界對美聯儲喪失獨立性的擔憂。美國布魯金斯學會高級研究員克萊因（Aaron Klein）說：「這是對美聯儲局獨立性的致命一擊。特朗普的意思是，聯儲局應不惜一切代價執行他的意志。」

聯儲局前副主席布雷納德（Lael Brainard）說：「這並非針對某一理事。這實際上是對聯儲局作為一個獨立機構作出前所未有的攻擊。」

近期，特朗普因不滿美聯儲不肯配合他降低基準利率，多次猛烈抨擊美聯儲主席鮑威爾，並呼籲他提前卸任。

（路透社/新華社/紐約時報）