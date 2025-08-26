明報新聞網
國際

國際要聞

國民衛隊配槍巡華府 特擬擴至巴爾的摩

【明報專訊】部署在美國首都華盛頓特區的國民警衛隊周日（24日）宣布配槍在街頭執勤，總統特朗普隨後進一步威脅繼洛杉磯和首都後，派兵到另一民主黨領導的馬里蘭州城市巴爾的摩「撲滅罪行」。

華盛頓特區聯合特遣部隊周日發表聲明，稱他們即晚起可以配帶武器，包括M4卡賓槍、M17手槍等執勤。聲明强調，他們只有在「回應生命受迫切威脅或有身體嚴重傷害萬不得已的情况下」才獲准使用武器。

特朗普8月11日對民主黨領導的首都華盛頓宣布「罪案緊急狀態」，派出國民警衛隊執行行動，部隊來自西弗吉尼亞、南卡羅萊納、俄亥俄、密西西比、路易斯安娜和田納西6個共和黨領導州份逾2200人。國民警衛隊當初部署時，成員及其車輛均不准攜械。

批民主黨州市犯罪猖獗

特朗普周日在社交平台發文，針對馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）請他參與巴爾的摩街頭遊行，表示摩爾須先「撲滅這場罪行災難」，他才會考慮。他寫道：「假如摩爾需要幫忙，就像『紐斯廢物』（Newscum，他對加州州長紐森（Newsom）的蔑稱）之於洛杉磯那樣，我將會派遣『軍隊』，一如在華盛頓特區一樣，迅速清除罪案。」特朗普近日揚言要派國民警衛隊到其他「失控、犯罪猖獗」的民主黨領導城市，包括紐約和芝加哥。

（華盛頓郵報/法新社）

相關字詞﹕巴爾的摩 華盛頓特區 國民警衛隊

