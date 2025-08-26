明報新聞網
食肉蠅蛆感染人 美畜牧業高危

【明報專訊】美國衛生及公共服務部（HHS）周日（24日）晚通報本月4日確診一宗人感染食肉寄生蠅個案，一名從薩爾瓦多返回馬里蘭州的病人感染會啃食宿主致死的新大陸螺旋蠅（New World Screwworm; NWS，圖）蠅蛆病。美國農業部等當局今年6月宣布加強措施，應對前年起源於中美洲的NWS蠅災入侵，防止牛肉價格以及價值1000億美元（約7800億港元）的畜牧業受影響；美國暫未有動物感染個案。惟外界批評政府行動緩慢，包括在發現人類個案後未有即時作內部及公開通報。

外界批政府應對遲緩

新大陸螺旋蠅是一種在溫血動物傷口產卵的寄生蟲，其幼蟲孵化後會利用尖銳口部鑽穿並啃食宿主身體組織，因過程如螺絲鑽木而得名。遭寄生的是通常的牛等禽畜，人類或野生動物較少受感染，但未及時治療有死亡風險，而治療蠅蛆病的方法繁複，需要逐條移除數以百計寄生在受感染人類或動物身上的幼蟲。

倘爆疫勢推高牛肉價

路透社周日率先引述美國官方獸醫及畜牧業等消息人士報道，馬里蘭州本月初發現一宗「危地馬拉輸入」的NWS感染個案，但其中南達科他州官方獸醫湯普森（Beth Thompson）稱，她要到上周從非官方渠道才得知事件，南達科他州動物衛生官員向疾病控制及預防中心（CDC）查詢，對方卻轉介問題至馬里蘭州州政府。按指引CDC有必要就今次人類感染NWS個案通報馬里蘭州衛生官員以和官方獸醫，另一名消息人士告訴路透社，官方獸醫要到上周跟CDC通話方獲知會個案。HHS前晚公布並確認患者來自薩爾瓦多。

另一方面，新一輪NWS蠅災如若蔓延至美國，勢進一步推高美國牛肉價格，美國因牧牛業規模破70年來新低影響供應，致牛肉及活牛期貨價格近期創史上新高。美國農業部估算，該國一旦爆發NWS蠅災，將對最大的牧牛業州份得州造成18億美元（約140億港元）經濟損失。

現時並沒有有效殺蟲劑對付NWS，或者疫苗預防牠們在宿主身上寄生，應對蠅災的主要方法是大量人工培育並釋放不育的雄性蒼蠅。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）今年6月宣布多項加強應對NWS入侵措施，包括加建一座每周在培育出1億隻絕育蠅的設施，2至3年後投入服務。但農業部估算如要把NWS蠅群逼退回巴拿馬和哥倫比亞之間的達連隘口，每周需釋放5億隻絕育蠅。另有美國畜牧業批評政府「歎慢板」，未有在今輪蠅災2023年在中美洲爆發之初便盡早應對。路透社認為，羅林斯將為此面臨政治挑戰。

（路透社）

相關字詞﹕感染 人類 畜牧業 牛肉 蠅蛆病 美國

