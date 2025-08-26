食肉蠅蛆感染人 美畜牧業高危

外界批政府應對遲緩

新大陸螺旋蠅是一種在溫血動物傷口產卵的寄生蟲，其幼蟲孵化後會利用尖銳口部鑽穿並啃食宿主身體組織，因過程如螺絲鑽木而得名。遭寄生的是通常的牛等禽畜，人類或野生動物較少受感染，但未及時治療有死亡風險，而治療蠅蛆病的方法繁複，需要逐條移除數以百計寄生在受感染人類或動物身上的幼蟲。

倘爆疫勢推高牛肉價

路透社周日率先引述美國官方獸醫及畜牧業等消息人士報道，馬里蘭州本月初發現一宗「危地馬拉輸入」的NWS感染個案，但其中南達科他州官方獸醫湯普森（Beth Thompson）稱，她要到上周從非官方渠道才得知事件，南達科他州動物衛生官員向疾病控制及預防中心（CDC）查詢，對方卻轉介問題至馬里蘭州州政府。按指引CDC有必要就今次人類感染NWS個案通報馬里蘭州衛生官員以和官方獸醫，另一名消息人士告訴路透社，官方獸醫要到上周跟CDC通話方獲知會個案。HHS前晚公布並確認患者來自薩爾瓦多。

另一方面，新一輪NWS蠅災如若蔓延至美國，勢進一步推高美國牛肉價格，美國因牧牛業規模破70年來新低影響供應，致牛肉及活牛期貨價格近期創史上新高。美國農業部估算，該國一旦爆發NWS蠅災，將對最大的牧牛業州份得州造成18億美元（約140億港元）經濟損失。

現時並沒有有效殺蟲劑對付NWS，或者疫苗預防牠們在宿主身上寄生，應對蠅災的主要方法是大量人工培育並釋放不育的雄性蒼蠅。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）今年6月宣布多項加強應對NWS入侵措施，包括加建一座每周在培育出1億隻絕育蠅的設施，2至3年後投入服務。但農業部估算如要把NWS蠅群逼退回巴拿馬和哥倫比亞之間的達連隘口，每周需釋放5億隻絕育蠅。另有美國畜牧業批評政府「歎慢板」，未有在今輪蠅災2023年在中美洲爆發之初便盡早應對。路透社認為，羅林斯將為此面臨政治挑戰。

（路透社）