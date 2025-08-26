峰會前交鋒 特轟韓內政、李在明撐對華外交

這次峰會對韓國之重要，不僅因為美國是其關鍵盟友，還因為韓國自去年12月由戒嚴令引發彈劾總統、提前大選的政治危機，使之應對特朗普政府所推一連串政策方面，比其他國家滯後了半年。加上中美角力變熾，令韓國縱然想鞏固韓美同盟，卻跟美國關係變得緊張。韓方事前表示這次峰會將討論經濟、通商的穩定性，加強安全的安保同盟現代化，以及造船、半導體、人工智能、原子能、國防、研究開發等領域的合作。

美韓於7月達成貿易協議，使韓國輸往美國貨物的關稅上限由25%減至15%。李在明飛赴美國途中在專機上對記者說：「華府有些人認為協議過分有利於韓國，不同部門都呼籲作出修改。我們不能輕易接受單方面重啟兩國總統已經批准的協議。」《韓民族日報》報道，李在明政府預備在峰會當天公布由韓國私人企業對美投資約1500億美元的計劃。

稱國家利益先行 非親中或反中

李在明周日（香港周一早上）抵達華盛頓及出席記者會時則為其外交政策辯護。對於被指「親中」，他說：「外交上沒有親中或反中的關係。假如裨益韓國利益，那就靠攏；假如無助於國家利益，那就走遠。」他又說：「韓美同盟以及韓美日之間的合作殊為重要，惟不應該切斷或對抗其他重要國家。韓國不是一個單靠與某些國家的外交就能存活的國家。」

另外，韓媒指出韓國歷屆總統訪問華盛頓大多下榻白宮附近的「布萊爾宮」，李在明這次則例外地下榻酒店。韓國最大在野國民力量黨議員認為李在明受「最低級別待遇」，質疑是因他訪美前另派代表團赴北京，在中美之間「一腳踏兩船」之故。

