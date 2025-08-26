明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

丹麥「生仔考牌」機制拆散母女 掀抗議 因紐特人事主評估不過關 地方政府認程序缺陷

【明報專訊】丹麥一名格陵蘭裔年輕母親因無法通過「育兒能力測試」（FKU），本月11日女兒出生後隨即被政府人員帶走寄養。這宗因「生仔考牌」機制而引發的拆散母女事件在當地引發爭議和民眾抗議，事緣丹麥今年1月已預告5月起實施新法，以文化差異理由禁止「育兒能力測試」適用於格陵蘭裔居民，惟女事主仍於4月被安排做測試。丹麥社會大臣對個案表示關注，涉事地方政府承認程序上有缺陷；當事人已提出上訴。

英國《衛報》上周六（23日）報道，18歲的因紐特人（Inuit）女子布倫隆德（Ivana Nikoline Brønlund）今年4月懷孕期間，被現居地丹麥本土哈維德夫所屬的霍耶—措斯楚普（Høje-Taastrup）自治區政府人員安排做「育兒能力測試」，後於6月完成測試。在預產期前3個月，布倫隆德被告知因她早年遭養父性侵曾有心理創傷，其嬰兒未來需要寄養。結果布倫隆德的女兒阿維婭—盧烏娜（Aviaja-Luuna）8月11日出生後一小時便被帶走，布倫隆德只獲安排每兩星期探望女兒一次，每次兩小時，至今唯一一次會面在上周初。

布倫隆德的養母批評政府的評估結論，她說：「感覺就像如果你要成為一名母親，你就不被允許有創傷。」

關注人士發起示威助維權

丹麥的「育兒能力測試」用於評估父母的心理健康及育兒能力（見另稿），但被批評因文化偏見而歧視格陵蘭因紐特人。丹麥於今年1月宣布同年5月起禁止對格陵蘭背景人士使用該測試，惟布倫隆德被安排在4月做測試，並於6月出結果，當時新例已生效。格陵蘭和丹麥本土的關注人士質疑當局處理布倫隆德的個案失當，有人計劃下月中在丹麥駐冰島大使館外示威。布倫隆德並非孤例，關注組織正致力幫助另一名格陵蘭裔母親，爭取能跟出生不久後便被政府帶走的女兒團聚。

丹麥社會大臣安諾生（Hæstorp Andersen）強調，地方政府考慮安排寄養任何格陵蘭裔兒童，或考慮讓格陵蘭裔家庭接受「育兒能力測試」測試時，必須先徵詢特殊社會或教育需要特別顧問機構VISO的意見。霍耶—措斯楚普自治區政府兒童及青少年事務總監曼格赫西（Anya Krogh Manghezi）指出，經審視發現1月已就布倫隆德的個案聯絡VISO，但承認其後應就新法即將實施進一步徵詢意見。曼格赫西又辯稱，其部門只關注育兒家庭的條件是否符合法律規定，並為有問題家庭提供最適切解決方案。

布倫隆德接受《衛報》訪問時剖白誕下女兒前的掙扎，她說﹕「我不想分娩，因為我知道之後會發生什麼事」。她又指自己在探望女兒後曾在車上忍不住大哭：「我極度心碎，不知道沒有她能怎麼辦。」當局將於下月16日聆訊其上訴。

（衛報）

日報新聞-相關報道：

「育兒測試」被批歧視 (2025-08-26)

相關字詞﹕育兒 丹麥

上 / 下一篇新聞