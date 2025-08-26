丹麥「生仔考牌」機制拆散母女 掀抗議 因紐特人事主評估不過關 地方政府認程序缺陷

英國《衛報》上周六（23日）報道，18歲的因紐特人（Inuit）女子布倫隆德（Ivana Nikoline Brønlund）今年4月懷孕期間，被現居地丹麥本土哈維德夫所屬的霍耶—措斯楚普（Høje-Taastrup）自治區政府人員安排做「育兒能力測試」，後於6月完成測試。在預產期前3個月，布倫隆德被告知因她早年遭養父性侵曾有心理創傷，其嬰兒未來需要寄養。結果布倫隆德的女兒阿維婭—盧烏娜（Aviaja-Luuna）8月11日出生後一小時便被帶走，布倫隆德只獲安排每兩星期探望女兒一次，每次兩小時，至今唯一一次會面在上周初。

布倫隆德的養母批評政府的評估結論，她說：「感覺就像如果你要成為一名母親，你就不被允許有創傷。」

關注人士發起示威助維權

丹麥的「育兒能力測試」用於評估父母的心理健康及育兒能力（見另稿），但被批評因文化偏見而歧視格陵蘭因紐特人。丹麥於今年1月宣布同年5月起禁止對格陵蘭背景人士使用該測試，惟布倫隆德被安排在4月做測試，並於6月出結果，當時新例已生效。格陵蘭和丹麥本土的關注人士質疑當局處理布倫隆德的個案失當，有人計劃下月中在丹麥駐冰島大使館外示威。布倫隆德並非孤例，關注組織正致力幫助另一名格陵蘭裔母親，爭取能跟出生不久後便被政府帶走的女兒團聚。

丹麥社會大臣安諾生（Hæstorp Andersen）強調，地方政府考慮安排寄養任何格陵蘭裔兒童，或考慮讓格陵蘭裔家庭接受「育兒能力測試」測試時，必須先徵詢特殊社會或教育需要特別顧問機構VISO的意見。霍耶—措斯楚普自治區政府兒童及青少年事務總監曼格赫西（Anya Krogh Manghezi）指出，經審視發現1月已就布倫隆德的個案聯絡VISO，但承認其後應就新法即將實施進一步徵詢意見。曼格赫西又辯稱，其部門只關注育兒家庭的條件是否符合法律規定，並為有問題家庭提供最適切解決方案。

布倫隆德接受《衛報》訪問時剖白誕下女兒前的掙扎，她說﹕「我不想分娩，因為我知道之後會發生什麼事」。她又指自己在探望女兒後曾在車上忍不住大哭：「我極度心碎，不知道沒有她能怎麼辦。」當局將於下月16日聆訊其上訴。

