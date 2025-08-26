腦機界面「白老鼠」無悔：用意念找回人生自主權

阿博（Noland Arbaugh）2016年因游泳意外導致肩膀以下癱瘓，去年1月於亞利桑那州鳳凰城接受手術，將Neuralink研發多年的腦部晶片植入大腦，並把超細導線連接至神經元，從而讓晶片解讀大腦信號和讓他單憑意念就可控制電腦與裝置，例如遙控開關電風扇。

入讀大學神經科 籌劃創業

阿博接受美國《財富》雜誌（Fortune）訪問時指出，這套裝置徹底改變了他的生活。他表示，在手術前，他生活漫無目的。如今，他每天使用裝置約10小時來控制電腦作學習、閱讀、玩電子遊戲及處理例行事務。他已在亞利桑那州的社區大學選課，就讀神經科學學位先修課程，同時正籌劃創業，打算從事專業演說。

阿博形容：「嚴格說來，我是一個『半機械人』（cyborg，部分或全部生理機能由電子或電動機械裝置代替的人），因為我被一台機器強化，但我仍舊把自己看成是一個普通人。」

阿博深知當「白老鼠」存在風險，但他表示從一開始一直堅信會成功，「即使沒有成功，即使發生了非常糟糕的事，我也知道會幫到後來者」。

在阿博之後，有8人陸續加入Neuralink臨牀實驗。至今全球約有80人安裝過不同公司的同類型腦機裝置。

（財富雜誌/中央社）