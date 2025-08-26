柬新法可撤勾結外國者公民身分 被轟遏異見

包括首相洪瑪奈在內所有120名出席國民議會會議的議員，周一一致投票通過法案，容許當局剝奪叛國、勾結外國或密謀損害國家利益罪成者的公民身分。該法案仍需經上議院通過，之後由國家元首頒布，但這兩個都只被視為形式上的程序。柬埔寨憲法原保障無條件的公民權，但國會上月修憲，改為「取得、喪失及被撤銷柬埔寨國籍應由法例決定」。司法部長高樂隨後表示：「若背叛國家，國家就不再留你。」

人權組織批阻嚇言論自由

人權監察組織長期指控金邊利用嚴荷法律打壓反對派及異見。由50個人權組織組成的聯盟周日發表聲明，批評該法案「將對所有柬埔寨公民的言論自由帶來災難性的寒蟬效應」。聲明稱，「這項措辭含糊的法律在執行上可能被濫用作基於種族、政治觀點、言論及行為針對特定人士，其風險之大令人無法接受。政府擁有許多權力，但不應擁有隨意決定誰是柬埔寨公民的權力」。

國際特赦組織上月批評今次立法「嚴重違反國際法」，該組織區域研究主任費勒（Montse Ferrer）說：「柬埔寨當局未能保障法院的獨立和公正，致使政府得以在沒受監察下持續施行威權手段，包括迫害反對派領袖、社運人士及獨立記者。」柬埔寨許多反對派人士已被監禁或面對法律訴訟。

根據歐洲議會今年2月發表的簡報，15個歐盟國允許以叛國或不忠為由剝奪公民身分。美國和英國等西方國家也有剝奪公民身分做法。

（法新社/路透社）