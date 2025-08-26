明報新聞網
以軍連炸加沙醫院 5記者亡 第二輪空襲重創趕至救援人員、傳媒

【明報專訊】巴勒斯坦衛生官員表示，以軍周一（25日）連環空襲加沙南部汗尤尼斯最大的納賽爾醫院，造成多人傷亡，包括在首次空襲後趕到的救援人員和傳媒；最少20名死者當中有5人為國際傳媒工作的記者。

半島電視台報道，以軍發射自殺式無人機襲擊納賽爾醫院（Nasser Hospital）頂層，最少一名記者當場喪生。隨後民防隊前往現場嘗試尋回遺體並拯救傷者，記者也前往採訪，但以軍隨即再次空襲該院，導致多名正在現場報道的記者傷亡。5名罹難的記者分別為路透社一名攝影師、半島電視台一名記者、美聯社一名自由身記者、中東之眼一名記者，以及一名曾與巴勒斯坦及國際傳媒合作的記者。現場圖片顯示，納賽爾醫院頂層冒出濃煙，明顯可見建築物受損。

炸也門首都報復民兵集束彈攻擊

納賽爾醫院是加沙南部最大的醫院，在過去22個月的戰爭中屢遭攻擊和轟炸，院內醫療物資和人手嚴重短缺。本月10日，5名半島電視台記者在加沙市遭以軍空襲亡，當時他們在希法醫院外一處帳篷。自2023年10月以哈戰爭爆發以來，在加沙超過240名記者死亡。

此外，以色列周日（24日）空襲也門首都薩那，以回應胡塞武裝上周五首次使用攜集束彈的新型導彈攻擊。胡塞武裝上周五襲擊以色列後發布影片，顯示多枚小炸彈在半空散落，以軍周日表示，其中一枚小炸彈落在以色列中部一處民宅的庭院，造成輕微破壞。以軍官員稱，這是胡塞首次發射可攜帶多枚炸彈的導彈，這些彈藥在撞擊目標後引爆。以軍正調查為何未能在炸彈散落前攔截該導彈。為報復有關襲擊，以軍周日空襲也門總統府所在的軍事建築、發電站及燃料儲存設施，造成最少4人死，67人受傷。

（路透社/半島電視台/CNN/BBC）

相關字詞﹕記者 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 集束彈 胡塞武裝 也門 以色列

