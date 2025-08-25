明報新聞網
以國前防長籲組聯合政府 推動釋人質

【明報專訊】以色列持續派地面部隊在加沙北部重鎮加沙市推進，以軍坦克上周六（23日）進駐加沙市南部薩布拉（al-Sabra）街區，有兒童死於轟炸。以色列前防長甘茨同日呼籲總理內塔尼亞胡與反對派暫組聯合政府，推動仍被扣加沙人質獲釋。

半島電視台上周六報道，薩布拉街區位於以軍圍攻重點的另一加沙市地區扎伊通（al-Zeitoun）附近。報道又引述扎伊通的阿赫利阿拉伯醫院消息稱，當天以軍炮擊造成薩布拉造成一名兒童死亡。加沙市34歲女子穆罕默德（Umm Mohammad）上周六直指，聯合國此前一天正式宣布加沙陷入饑荒「來得太遲」，當地兒童因缺乏糧水而頭暈和陷入昏睡。

法新社報道，以色列前防長甘茨（Benny Gantz）籲總理與反對派暫組聯合政府，是為繞過反對並阻撓拯救人質的極右政黨施政。內塔尼亞胡正在並需要依賴極右政黨支持以維持執政。極右的國家安全部長本格維爾隨即批評甘茨意圖架空他們的計劃。

以色列新聞網站Ynet周日報道，內塔尼亞胡雖正推動內容包括所有人質獲釋、哈馬斯棄械、加沙非軍事化的全面協議，但他暫未否決由埃及和卡塔爾草擬，哈馬斯釋放10名在生人質及18具人質遺體，換取60天停火的階段方案。

美共和黨議員促撐加沙 掀內訌

在美國，一直同情加沙巴人，並反對以色列發動戰爭的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周六在社交平台X，促請特朗普支持加沙無辜民眾，引發MAGA（讓美國再次偉大）陣營內訌，其中極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）留言稱格林宣揚讓加沙穆斯林湧到美國，有違「美國優先」理念。此外，土耳其總統埃爾多安的妻子埃米娜（Emine Erdogan）前天去信美國第一夫人梅拉尼婭，讚揚後者展現對被俄羅斯在戰爭中擄走烏克蘭兒童的關心，呼籲她應同樣關注加沙兒童的困境。

（半島電視台/法新社/Ynet/英國獨立報/BBC）

相關字詞﹕兒童 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 加沙市 人質

