今美韓峰會 李在明晤特朗普多方受壓

李在明昨天下午由東京轉飛華盛頓，當地時間周日下午抵埗，周一早上到白宮舉行韓美峰會。這是李在明跟特朗普的首次會談。李自6月初當選即嘗試趁參與加拿大七國集團（G7）峰會與特朗普一會，惟因特朗普要處理攻擊伊朗行動提前離場使會晤取消。

這次峰會對韓國之重要，不僅因為美國是其立國以來的關鍵盟友，還因為韓國自去年12月由戒嚴令引發彈劾總統、提前大選的政治危機，使之應對特朗普政府所推一連串政策方面，比其他國家滯後了半年。加上中美角力變熾，令韓國縱然想鞏固韓美同盟，卻跟美國關係變得緊張。

美國希望首爾在對抗中國方面發揮作用，華府還提出「美韓同盟現代化」——將駐韓美軍的角色由震懾朝鮮擴大至遏制中國，包括駐韓美軍域外派遣的「戰略彈性」（strategic flexibility），但又擬把目前駐韓美軍人數縮減。此外，特朗普不僅希望韓國的國防支出由目前約佔全國生產總值（GDP）3.5%增至5%，且想韓方承擔50億甚至100億美元的駐韓美軍軍費。按2021年簽署為期6年的《特別措施協定》，韓國需要負責的開支已調高至逾10億美元，以及要負擔興建最大規模美軍海外基地的費用。

關稅進逼 夾處中美

這些變化使韓國既擔心易受朝鮮攻擊、捲入台海戰爭，又憂慮損害中韓關係。韓國近日都有要求李在明駁回「美韓同盟現代化」的示威。大多數韓國民眾希望韓國自主研發武器，不用依賴美國保護。

至於經貿、關稅問題，特朗普政府上月同意對三星手機、現代汽車等韓國出口產品的關稅降至15%，換取韓國3500億美元的投資計劃。李在明周三訪問費城韓華集團造船廠，便是突顯美韓造船業合作的指標。

有專家指李在明對中國立場謹慎、爭取平衡其與中美的關係，推測他面對美方的要求壓力，只會接受字義含糊的相關聲明。

