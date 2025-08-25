明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

今美韓峰會 李在明晤特朗普多方受壓

【明報專訊】韓國總統李在明於美東時間周一（25日）早上將在白宮首次會晤美國總統特朗普及舉行首場峰會。對韓國來說，這是一次非常重要的峰會，預計雙方將圍繞中美角力，談論駐韓美軍「戰略彈性」等同盟現代化問題等。

李在明昨天下午由東京轉飛華盛頓，當地時間周日下午抵埗，周一早上到白宮舉行韓美峰會。這是李在明跟特朗普的首次會談。李自6月初當選即嘗試趁參與加拿大七國集團（G7）峰會與特朗普一會，惟因特朗普要處理攻擊伊朗行動提前離場使會晤取消。

這次峰會對韓國之重要，不僅因為美國是其立國以來的關鍵盟友，還因為韓國自去年12月由戒嚴令引發彈劾總統、提前大選的政治危機，使之應對特朗普政府所推一連串政策方面，比其他國家滯後了半年。加上中美角力變熾，令韓國縱然想鞏固韓美同盟，卻跟美國關係變得緊張。

美國希望首爾在對抗中國方面發揮作用，華府還提出「美韓同盟現代化」——將駐韓美軍的角色由震懾朝鮮擴大至遏制中國，包括駐韓美軍域外派遣的「戰略彈性」（strategic flexibility），但又擬把目前駐韓美軍人數縮減。此外，特朗普不僅希望韓國的國防支出由目前約佔全國生產總值（GDP）3.5%增至5%，且想韓方承擔50億甚至100億美元的駐韓美軍軍費。按2021年簽署為期6年的《特別措施協定》，韓國需要負責的開支已調高至逾10億美元，以及要負擔興建最大規模美軍海外基地的費用。

關稅進逼 夾處中美

這些變化使韓國既擔心易受朝鮮攻擊、捲入台海戰爭，又憂慮損害中韓關係。韓國近日都有要求李在明駁回「美韓同盟現代化」的示威。大多數韓國民眾希望韓國自主研發武器，不用依賴美國保護。

至於經貿、關稅問題，特朗普政府上月同意對三星手機、現代汽車等韓國出口產品的關稅降至15%，換取韓國3500億美元的投資計劃。李在明周三訪問費城韓華集團造船廠，便是突顯美韓造船業合作的指標。

有專家指李在明對中國立場謹慎、爭取平衡其與中美的關係，推測他面對美方的要求壓力，只會接受字義含糊的相關聲明。

（路透社/紐約時報）

相關字詞﹕駐韓美軍軍費 駐韓美軍 朝鮮 特朗普 李在明 美韓峰會 美韓同盟 美韓關係 中美角力

上 / 下一篇新聞