國際

國際要聞

朝鮮試射新型防空導彈 反制無人機疑向俄取經

【明報專訊】朝鮮官媒朝中社周日（24日）報道，朝鮮導彈總局之前一天在朝鮮最高領導人金正恩等高官視察下，試射了兩種經改良的新型防空導彈，聲稱獲驗證具截擊無人機、巡航導彈的卓越戰鬥性能。韓國專家分析朝中社報道中披露的朝鮮新型導彈截擊場面，認為這次試射反映朝鮮正汲取俄烏戰爭經驗而積極研發反制無人機的防空技術，平壤同時有向美韓展示升級防禦能力的意圖。

朝中社報道，上周六的試射評估顯示兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標，又指「其系統對攻擊無人機、巡航導彈等各種空中目標具備卓越的快速反應作戰能力，導彈的運行及反應方式屬獨創，基礎技術新穎獨特」。

韓國聯合參謀本部昨表示，韓軍於上周六早上監視到朝鮮從平壤以南的平安南道南浦一帶發射地對空導彈等武器開發和軍事訓練的動向。

韓議員料朝藉援俄換取相關技術

軍事記者出身的韓國國民力量黨國會議員庾龍源表示，此乃朝鮮首度公開地對空導彈截擊巡航導彈的場面。他相信試射用的導彈，是複製自俄羅斯地對空導彈「道爾」（Tor）的朝鮮版。他點出朝鮮地對空導彈過去的截擊失敗率高，如今性能獲得改善，可能是靠烏戰中派兵援俄而換取的俄國技術。

韓聯社報道，從官方試射照片所見，新型防空導彈的發射方式跟俄國地對空導彈「道爾」和S-300相同，都是採用「冷發射」（先借助輔助動力把導彈從發射筒內彈射出去，到達一定高度時再點燃推進器）。儘管相中導彈外形更似「道爾」，但鑑於朝中社報道稱是兩種改良導彈，因此不排除餘下一種可能是改良的S-300，乃至俄國短程防空武器系統技術「鎧甲」（Pantsir）。

「道爾」可用於截擊距離16公里、離地10公里範圍內的短程目標。S-300可針對數公里範圍內的戰鬥機、巡航導彈。「鎧甲」配備雷達系統、制導導彈、高射炮等武裝，可偵測40公里外的飛機、巡航導彈和無人機等，並在20公里範圍內攔截。

韓國統一研究院常任研究委員洪珉表示，相信朝鮮從烏戰汲取經驗，認識到有防禦低空飛行的無人機和巡航導彈之必要，因而加強研發這兩款防空導彈。

儘管韓國總統李在明今年6月上任後尋求與朝鮮改善關係、建立「軍事互信」，惟朝鮮並不受落。朝鮮這次導彈試射就在李在明訪美前，令人揣測是否刻意表態。

美智庫：朝設核導彈基地 鄰近中國

另外，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）上周三（20日）表示，朝鮮在平壤西北約146公里的平安北道新豐洞設有核導彈基地，似乎由一支旅級部隊駐紮，囤放「火星-15」等已知及未公開型號的洲際導彈。該基地距中國邊境僅27公里，其近距離或旨在令擔心激起北京回應的美國投鼠忌器。金正恩本月早前表示，捍衛國家安全的唯一方法是「讓敵人害怕」朝鮮。

（法新社/韓聯社/Newsis）

