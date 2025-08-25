明報新聞網
烏獨立日未停出擊 無人機襲俄核電站

【明報專訊】周日（24日）是烏克蘭獨立日，總統澤連斯基在演說表明烏克蘭永遠不會被迫接受妥協，強調有需要達至「公正的和平」，他還稱基輔需獲接納加入歐盟，但未再提到要加入北約。俄羅斯指控烏克蘭當天凌晨派無人機攻擊其本土多處地方，其中位於西部的庫爾斯克核電站也受襲，但無人傷亡，也未造成輻射泄漏——烏方對此未即時回應，但澤連斯基在獨立日演說明言，無人能禁止烏方在受侵略下襲擊俄方領土，「因為（這些行動）實現正義」。

俄羅斯庫爾斯克核電站新聞部門發聲明表示，烏方無人機襲擊造成一個輔助變壓器受損，3號機組須降低一半功率運作，事件引發的火勢被迅速撲滅。俄羅斯國防部確認上周六晚通宵在逾13個州份擊毁95架烏軍無人機，涉及範圍包括聖彼得堡所在的列寧格勒州、鄰近哈薩克的薩馬拉州和2014年從烏克蘭吞併的克里米亞半島。列寧格勒州長表示，在波羅的海最大海運樞紐烏斯季盧加港擊落約10架無人機，機體碎片引發地面一處港口設施起火。

俄煉油產能受挫 油價升

烏克蘭無人機本月內襲擊最少10處俄方煉油廠等能源設施，佔俄羅斯逾10%煉油產能。聖彼得堡交易所汽油批發價本月飈升一成，較今年初上調50%，影響俄羅斯民生，即使當局已禁止汽油出口，也難以紓緩供應緊張。惟俄軍主要使用柴油，所受影響較小。

另外，南非總統拉馬福薩上周先後跟俄、烏總統通話後，前天發聲明呼籲兩國盡快舉行雙邊峰會和包括美國的三邊峰會，發放堅定致力終結戰爭的信號。

（基輔獨立報/路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）

