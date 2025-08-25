烏獨立日未停出擊 無人機襲俄核電站

俄羅斯庫爾斯克核電站新聞部門發聲明表示，烏方無人機襲擊造成一個輔助變壓器受損，3號機組須降低一半功率運作，事件引發的火勢被迅速撲滅。俄羅斯國防部確認上周六晚通宵在逾13個州份擊毁95架烏軍無人機，涉及範圍包括聖彼得堡所在的列寧格勒州、鄰近哈薩克的薩馬拉州和2014年從烏克蘭吞併的克里米亞半島。列寧格勒州長表示，在波羅的海最大海運樞紐烏斯季盧加港擊落約10架無人機，機體碎片引發地面一處港口設施起火。

俄煉油產能受挫 油價升

烏克蘭無人機本月內襲擊最少10處俄方煉油廠等能源設施，佔俄羅斯逾10%煉油產能。聖彼得堡交易所汽油批發價本月飈升一成，較今年初上調50%，影響俄羅斯民生，即使當局已禁止汽油出口，也難以紓緩供應緊張。惟俄軍主要使用柴油，所受影響較小。

另外，南非總統拉馬福薩上周先後跟俄、烏總統通話後，前天發聲明呼籲兩國盡快舉行雙邊峰會和包括美國的三邊峰會，發放堅定致力終結戰爭的信號。

（基輔獨立報/路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）