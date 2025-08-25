明報新聞網
國際

國際新聞

特朗普政府阻烏用美導彈襲俄 WSJ揭國防部設審核機制 否決使用ATACMS

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）上周六（23日）報道，「特朗普2.0」的美國國防部一直暗中否決烏克蘭以陸軍戰術導彈系統（ATACMS）等美製遠程導彈攻擊俄羅斯本土，並為此制定出一套高層審核程序。這做法扭轉前朝決定，特朗普政府官員希望以此誘使莫斯科走到談判桌前。兩名華府官員透露，烏方最少一次尋求以ATACMS打擊俄境內一處目標，但遭拒絕。

拜登政府2023年起向烏克蘭提供數百枚射程介乎240至450公里的ATACMS，原禁止烏軍以此攻擊俄羅斯本土，直至朝鮮派兵援俄後去年秋季解禁。惟《華爾街日報》引述消息報道，今年夏季來臨前，特朗普政府非公開否決烏軍對俄境使用ATACMS，做法基於國防部政策事務次長科爾比（Elbridge Colby）領導制定的「審核機制」，該機制不止適用於美國直接供烏的ATACMS、ERAM標準長程導彈等遠程武器，也適用歐洲盟友提供但依賴美方情報和零件的武器，例如英國「暴風影」巡航導彈。報道形容審核機制賦予美國防長海格塞斯對烏克蘭能否用ATACMS襲俄有最終決定權。

美國總統特朗普上周四在旗下社交平台疑似表態支持烏克蘭主動進攻俄羅斯國境，華府官員向《華爾街日報》表明這並不代表政策有變，即不會廢除審核機制，也不會鼓勵烏軍使用ATACMS等遠程西方武器襲俄本土，惟有白宮高官認為特朗普也有機會改變主意。特朗普上月承諾美國將繼續對烏供武，前提是歐洲「同意付鈔」，但指「不期望」供應可用於攻擊莫斯科的較遠程武器。白宮發言人萊維特回覆《華爾街日報》查詢時稱，俄烏軍事態勢目前未有改變。

烏自研遠程導彈繞限制

面對美方潛在限制，烏克蘭正研發有力攻擊俄國境內的遠程武器，總統澤連斯基近日公布射程可達3000公里（按：基輔到莫斯科的直線距離只略多於750公里）的新型國產地基巡航導彈「紅鶴」（Flamingo）已開始投入實戰，預計明年2月或之前可量產。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕遠程彈道導彈 華爾街日報 海格塞斯（Pete Hegseth） 美國國防部 科爾比（Elbridge Colby） 軍援烏克蘭 俄軍侵烏 特朗普2.0 特朗普

