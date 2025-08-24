明報新聞網
國際

國際新聞

李在明破慣例訪日再訪美 昨見石破茂後 韓日17年來首發聯合聲明

【明報專訊】韓國總統李在明昨日（23日）在日本展開上任後首場雙邊外國訪問行程，成為韓日1965年建交以來首名上台後並非首先訪問美國的韓國總統，反映他對韓日關係的重視。他與日本首相石破茂舉行峰會後，兩國發表17年來首份聯合新聞公報，表示雙方一致同意要讓兩國關係穩定並大幅發展，將恢復穿梭外交，加強安全和經濟聯繫。

立場被質疑反日 釋讓日美安心信號

李在明6月就任總統後不久即前往加拿大，但該行並非雙邊外訪，而是按既定安排以受邀嘉賓國首腦身分參與七國集團（G7）峰會（當時他也有在場邊跟石破會晤），今次才是他上任後按自身外交規劃決定的首輪雙邊外訪行程，卻選先到日本再到美國，打破歷來「先美後日」的韓國總統外訪慣例。因李在明立場屬左翼兼曾被質疑「反日」，分析認為這次安排釋放讓日美安心的信號。

李在明和石破茂在東京的日本首都官邸會晤，會後發表聯合聲明，表示隨着兩國面對的戰略環境日益嚴峻，韓日關係乃至韓日美三方合作持續更趨重要，韓日未來將恢復穿梭外交和擴大交流（例如工作假期計劃），以及加強在國防、經濟安全、人工智能等領域的合作，並緊密配合應對朝鮮核導威脅。

今年既是日韓建交60周年，也是日本戰敗投降並放棄統治朝鮮半島的80周年，兩國關係至今仍受到歷史問題影響。李在明在峰會前接受日媒訪問時表明無意推翻韓日政府就「慰安婦」與強逼勞動等問題所達成的協議，他昨日重申雖然需要妥善處理兩國間的棘手問題，但「花時間對話的同時，在可能合作的範疇合作，這是重要的」。

李在明今日下午將啟程轉往美國，將在白宮跟美國總統特朗普會晤，料雙方將討論涉及中朝的安全議題，以及雙邊貿易和駐韓美軍軍費負擔等。

韓特使團今訪華 轉達致習親筆信

與此同時，韓國政府的特使團周日訪華，並會轉達李在明致中國國家主席習近平的親筆信。分析認為，李在明意在展示維持親美友日外交路線的同時，也重視維繫韓中關係。

（韓聯社/共同社/路透社/日本時報）

相關字詞﹕中韓關係 美韓關係 石破茂 李在明 日韓關係 日韓峰會 美日韓

