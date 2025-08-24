美「富豪淫媒」共犯：不見特有不當行為

63歲的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）為協助愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）對未成年少女進行性剝削和虐待等罪名，2022年被判監20年，上月跟副司法部長布蘭奇會晤兩日，到前日司法部披露相關書面及錄音盤問紀錄。馬克斯韋爾聲言從未見過特朗普身處任何按摩場所或任何形式的不恰當場所，或對任何人作不恰當行為。她否認前總統克林頓、「金融大鱷」索羅斯等被問及的民主黨人涉及不當行為。她宣稱「沒察覺到」愛潑斯坦擁有客戶名單或以照片之類勒索名人，但承認對方「把很多事藏在心裏，不喜歡與人分享……起碼不是與我分享」。就愛潑斯坦2019年羈留期間身亡，她認為既非「死於自殺」，也非被買兇殺死。

馬克斯韋爾接受盤問的條件是不因陳述內容而受檢控。她接受盤問一周後即由佛州低安全級別監獄轉囚往得州一所限制更少的懲教營房，暫未知兩件事是否有關。

MAGA派紛轉載 澄清特「無辜」

特朗普因曾與愛潑斯基熟稔，其接受性招待的嫌疑開始動搖其基本盤「MAGA派」的政治擁護。在盤問紀錄公布後，MAGA派中人紛紛轉載，認為有助澄清特朗普「無辜」，意見領袖盧默聲言陳辭證明特朗普是「正直的人」。

