特2.0化身商界「總司令」 顛覆共和黨自由市場路線

「特朗普2.0」近期介入私人企業的事例多不勝數，包括迫使美國晶片企業Nvidia（英偉達）和AMD協議後者上繳部分對華晶片銷售營利，又令可口可樂改在美國使用蔗糖等。派拉蒙影業上月同意耗資1600萬美元（約1.25億港元），平息特朗普對旗下哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》節目內容的指控。

蘋果公司是另一例子，面對特朗普威脅向進口iPhone加徵最少25%關稅，只好承諾未來4年對美國製造投資5000億美元（約3.9萬億港元），卻繼續在印度生產iPhone而觸怒特朗普，結果行政總裁庫克本月親臨白宮，承諾加碼1000億美元（約7800億港元）對美投資，並向特朗普送上底座由24K足金製成的玻璃擺設才成功「擺平」。

學者：做法如保護費市場

鼓吹自由市場政策的華盛頓智庫卡托研究所研究項目主席伯恩諷刺稱，特朗普做法已非自由市場（free market），而是「保護費市場」（fee market）。一名不願具名的進步派策略專家指，特朗普擺出「貌似欺凌」的態度並非故意跟企業較勁，並指民主黨如重掌政權，必要時也應採同類行動，而非對着商界「只會講道理」。

（NBC/Axios/紐約時報）